Pédantix 1614 : Indices et solution, quel est le mot du 13 octobre 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 13 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

Solution Pédantix du Mot du Jour du 13 octobre 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.



Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 13 octobre 2026.





Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 13 octobre 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Il naît des cendres d'un monde en guerre pour faire couler l'âme humaine en flaques chaotiques sur le sol.



Indice 2 Dans cette école sans murs d'une cité de fer et de verre, la ligne se perd pour laisser le geste régner en maître absolu.



Indice 3 Ses adeptes cherchent l'indicible dans les champs de couleurs profonds ou dans la danse frénétique du pinceau qui ne touche jamais la toile.



Indice 4 Jackson, avec ses pots de peinture percés, fut l'un des grands prêtres de ce courant artistique né outre-Atlantique.



Indice 5 Il s'oppose à la figuration classique en misant tout sur la spontanéité, l'émotion pure et l'intensité de la création.



Indice 6 Les toiles monumentales de Mark Rothko, avec leurs grands rectangles de teintes flottantes, illustrent la facette plus méditative de ce mouvement américain.



Indice 7 Le terme de peinture gestuelle lui est souvent associé, tant l'engagement physique du créateur participe à l'élaboration de l'œuvre.



Indice 8 Il s'agit d'un mouvement pictural apparu à New York après la Seconde Guerre mondiale, qui rejette toute représentation de la réalité matérielle pour privilégier la retranscription viscérale des émotions intimes sur la toile.





Solution du 13 octobre 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 13 octobre 2026 Expressionnisme abstrait





Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.



Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.



Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :