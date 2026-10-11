Pédantix 1612 : Indices et solution, quel est le mot du 11 octobre 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 11 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 11 octobre 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 11 octobre 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 11 octobre 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Quand le vieux monde vacille sous le poids du ciel, un royaume céleste prétend remplacer celui des hommes.
Indice 2Mon chef se proclame frère d'un prophète venu d'Occident, persuadé d'avoir reçu une mission divine.
Indice 3Dans un empire rongé par les crises, une vision mystique embrase les campagnes et fait trembler le trône.
Indice 4Je suis un immense soulèvement qui a bouleversé la Chine au XIXe siècle.
Indice 5Mes insurgés voulaient renverser la dynastie Qing et instaurer un nouvel ordre religieux.
Indice 6Mon mouvement fut dirigé par Hong Xiuquan, qui se croyait investi d'une mission divine.
Indice 7J'ai provoqué une guerre civile particulièrement meurtrière entre 1850 et 1864.
Indice 8Je suis une insurrection chinoise du XIXe siècle menée par les Taiping contre la dynastie Qing, qui a causé des millions de morts.
Solution du 11 octobre 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 11 octobre 2026Révolte des Taiping
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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