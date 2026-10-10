Pédantix 1611 : Indices et solution, quel est le mot du 10 octobre 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 10 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

Solution Pédantix du Mot du Jour du 10 octobre 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.



Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 10 octobre 2026.





Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 10 octobre 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Il a voulu effacer l'ombre d'acier de son maître, pour finalement faire pousser un mur qui coupa un monde en deux.



Indice 2 On murmure qu'il transforma sa chaussure en marteau pour faire trembler l'assemblée des nations un jour de colère écarlate.



Indice 3 Sous son commandement, l'ours envoya le premier voyageur frôler les étoiles pour narguer l'aigle par-delà l'océan.



Indice 4 Dans le secret d'un célèbre rapport nocturne, il eut l'audace de dénoncer les crimes meurtriers de son impitoyable prédécesseur moustachu.



Indice 5 Il provoqua les sueurs froides de la planète entière en tentant d'installer secrètement ses missiles nucléaires sur une petite île des Caraïbes.



Indice 6 Ce dirigeant à la silhouette ronde et au crâne dégarni tint tête au jeune président américain Kennedy lors d'une période extrêmement tendue.



Indice 7 Maître absolu d'un vaste empire communiste de 1953 à 1964, il fut finalement évincé du pouvoir par ses propres camarades.



Indice 8 Homme d'État soviétique qui dirigea l'URSS durant une grande partie de la guerre froide et qui fut le principal initiateur de la déstalinisation.





Solution du 10 octobre 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 10 octobre 2026 Nikita Khrouchtchev





Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.



Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.



Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :