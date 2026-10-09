Pédantix 1610 : Indices et solution, quel est le mot du 9 octobre 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 9 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

Solution Pédantix du Mot du Jour du 9 octobre 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.



Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 9 octobre 2026.





Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 9 octobre 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Tissé dans l'infiniment petit, mon grillage d'hexagones s'enroule sur lui-même pour cacher des secrets invisibles à l'œil nu.



Indice 2 Bien que ma charpente soit cent fois plus résistante que l'acier de vos épées, je demeure infiniment plus léger qu'un souffle de vent.



Indice 3 Enfant d'une feuille d'épaisseur atomique, je guide la foudre et la chaleur avec une maîtrise que les métaux m'envient.



Indice 4 Je suis un cylindre aux dimensions prodigieusement minuscules, forgé à partir du même élément chimique qui compose le noir charbon et le brillant diamant.



Indice 5 De nombreux savants audacieux rêvent de m'utiliser pour tisser le câble d'un gigantesque ascenseur capable d'atteindre les étoiles.



Indice 6 Je représente l'une des plus grandes promesses technologiques du monde de l'extrêmement petit, dont l'échelle se mesure en milliardièmes de mètre.



Indice 7 Ma géométrie singulière rappelle celle d'une paille ou d'un conduit creux dont la paroi n'est constituée que d'une simple couche d'atomes intimement liés.



Indice 8 Structure moléculaire cylindrique et creuse mesurée à l'échelle du milliardième de mètre, entièrement constituée d'un réseau hexagonal d'atomes de l'élément chimique de symbole C.





Solution du 9 octobre 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 9 octobre 2026 Nanotube de carbone





Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.



Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.



Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :