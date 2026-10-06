Pédantix 1607 : Indices et solution, quel est le mot du 6 octobre 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 06 octobre 2026 à 12h00
Retrouvez la solution Pédantix du 6 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Pédantix 1607 : Indices et solution, quel est le mot du 6 octobre 2026 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 6 octobre 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.

Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 6 octobre 2026.

Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 6 octobre 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je suis le souffle d'un monde qui s'effondre, mais mon nom ne désigne ni le vent ni ce qu'il emporte.


Indice 2Je naquis d'une histoire où une terre vaut parfois plus qu'un cœur, et où l'amour se heurte à la guerre.


Indice 3Mon titre évoque ce qui disparaît sans laisser de prise, comme les souvenirs d'une époque balayée par le temps.


Indice 4Je suis un grand classique du cinéma américain sorti en 1939.


Indice 5Mon histoire se déroule pendant la guerre de Sécession.


Indice 6Mon héroïne est Scarlett O'Hara, une jeune femme profondément attachée à sa plantation de Tara.


Indice 7Clark Gable y incarne Rhett Butler, l'homme qui lui lance la célèbre phrase « Frankly, my dear, I don't give a damn ».


Indice 8Je suis le film racontant l'histoire de Scarlett O'Hara et de ses amours sur fond de guerre de Sécession et de bouleversements du Sud américain.


Solution du 6 octobre 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 6 octobre 2026Autant en emporte le vent (film)


Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.

Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.

Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
  • 🟩 → Le mot est bon
  • 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
  • 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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