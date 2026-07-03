Pédantix 1512 : Indices et solution, quel est le mot du 3 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 3 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 3 juillet 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 3 juillet 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 3 juillet 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1On me façonne avec des promesses plutôt qu'avec de la matière, et pourtant une simple secousse peut faire vaciller des fortunes.
Indice 2Je voyage dans l'ombre de mon reflet, car ma valeur naît rarement de mon propre visage.
Indice 3Certains me poursuivent pour se protéger de l'orage, d'autres espèrent que la tempête leur offrira davantage.
Indice 4Sans l'actif auquel je suis lié, je perdrais toute raison d'exister.
Indice 5Mon prix dépend de l'évolution d'un autre élément, comme une action, une devise ou une matière première.
Indice 6On m'utilise aussi bien pour limiter un risque que pour spéculer sur les marchés.
Indice 7Les investisseurs et les institutions financières échangent souvent ce type d'instrument lors d'opérations complexes.
Indice 8Instrument financier dont la valeur est calculée à partir de celle d'un autre actif, sans être cet actif lui-même.
Solution du 3 juillet 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 3 juillet 2026Produit dérivé financier
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (1)
Az