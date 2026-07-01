Pédantix 1510 : Indices et solution, quel est le mot du 1er juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 1er juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 1er juillet 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 1er juillet 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 1er juillet 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je fus couronné avant les royaumes, et mon ombre galope encore là où le temps n'a plus de sabots.
Indice 2Les pinceaux me ressuscitent dans la pierre quand les prairies ont depuis longtemps oublié mon souffle.
Indice 3Frère des troupeaux sans jamais avoir porté leur docilité, j'ai laissé aux hommes un héritage plus calme que mon sang.
Indice 4Mes cornes imposantes inspiraient autant le respect que la prudence à ceux qui croisaient ma route.
Indice 5J'ai disparu de la surface du monde, mais mes descendants vivent encore dans les élevages.
Indice 6Animal sauvage d'Europe, j'étais bien plus grand et plus puissant que les bovins domestiques.
Indice 7On me retrouve souvent dans les récits de la Préhistoire et sur les parois des grottes ornées.
Indice 8Grand bovin sauvage aujourd'hui éteint, considéré comme l'ancêtre des vaches domestiques.
Solution du 1er juillet 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 1er juillet 2026Aurochs
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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