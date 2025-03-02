Pédantix 1024 : Indices et solution, quel est le mot du 2 mars 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 2 mars 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 2 mars 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 2 mars 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 2 mars 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je laisse des cicatrices invisibles, parfois plus profondes que celles du corps.
Indice 2Je frappe soudainement, souvent sans prévenir.
Indice 3Je peux altérer l'esprit autant que la chair.
Indice 4Je suis lié à des événements violents ou bouleversants.
Indice 5Je nécessite parfois une prise en charge médicale urgente.
Indice 6Je suis souvent associé aux accidents, guerres ou agressions.
Indice 7Je provoque des blessures physiques ou psychologiques graves.
Indice 8Je désigne une atteinte sévère au corps ou à l'esprit causée par un événement brutal, pouvant mettre en danger la vie ou entraîner des séquelles importantes.
Solution du 2 mars 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 2 mars 2025Traumatisme majeur
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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