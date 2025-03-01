Pédantix 1023 : Indices et solution, quel est le mot du 1er mars 2025 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 01 mars 2025 à 12h00
Retrouvez la solution Pédantix du 1er mars 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Pédantix 1023 : Indices et solution, quel est le mot du 1er mars 2025 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 1er mars 2025

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.

Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 1er mars 2025.

Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 1er mars 2025

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je vogue entre étoiles et géantes, sans jamais régner.


Indice 2Petite par la taille, mais présente dans l'infini céleste.


Indice 3Mon orbite danse souvent entre Mars et Jupiter.


Indice 4Je ne suis ni comète, ni étoile, ni planète.


Indice 5On me classe parfois parmi les astéroïdes.


Indice 6Mon nom peut rendre hommage à des personnages ou des lieux célèbres.


Indice 7Je suis un corps céleste trop modeste pour revendiquer le titre de planète.


Indice 8Je suis un objet du système solaire, plus grand qu'un astéroïde mais trop petit pour être une planète, suivant une orbite autour du Soleil.


Solution du 1er mars 2025

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 1er mars 2025Planète mineure


Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.

Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.

Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
  • 🟩 → Le mot est bon
  • 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
  • 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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