Le succès continue pour PEAK, alors que de nouvelles mises à jour sont prévues

Aggro Crab et Landfall ont, récemment, annoncé que PEAK a enregistré un nouveau record et que de potentielles nouvelles mises à jour vont arriver.

PEAK enregistre un nouvel exploit

PEAK a réussi à dépasser nos attentes en termes de nombre de joueurs et d'engouement... de beaucoup. Nous venons d'atteindre les deux millions d'exemplaires vendus en 9 jours. Nous ne pourrons jamais assez vous remercier pour tout l'amour et le soutien que nous avons reçus pour ce jeu. Nous sommes accros à tous les TikToks, posts et streams Twitch qui nous font rire, alors continuez à nous taguer, ça nous fait vraiment plaisir.

Des mises à jour en approche pour PEAK

Nous ne partagerons pas encore les détails exacts de ce que nous envisageons d'ajouter à ces mises à jour. Nous n'en sommes qu'au tout début, mais nous avons noté autant de suggestions que possible de la part de la communauté. Nous ne pourrons pas toutes les réaliser, mais nous sommes impatients de voir ce que nous apporterons à PEAK ! Nous donnons toujours la priorité à la correction des bugs et à la stabilité, alors ne vous attendez pas à une énorme mise à jour de contenu dans l'immédiat.

Le jeu d'escalade coopératif d'Aggro Crab et de Landfall,, connaît un succès important, depuis son lancement au cours du mois de juin 2025. D'ailleurs, l'engouement pour le titre ne semble pas s'amoindrir, étant donné queEn effet, via une publication sur la page Steam du soft, Aggro Crab et Landfall ont annoncé que. Ce chiffre a été, pour être plus précis, atteint en seulement 9 jours, puisqueest sorti sur PC le 16 juin dernier. Évidemment,Nul doute que cette statistique grimpera encore dans les prochaines semaines. D'ailleurs, en guise de remerciement,Toujours sur la page Steam du titre,: « Oui, nous sommes en train d'étudier les possibilités de mises à jour ».Malheureusement, les équipes n'ont pas partagé d'informations supplémentaires concernant le contenu de ces prochains patchs. Toutefois, ces derniers précisent que les corrections de problèmes et la stabilité sont leur priorité :Néanmoins, les joueurs et les joueuses depeuvent s'attendre à voir débarquer de plus amples options de langue, puisque qu'Aggro Crab et Landfall ont écrit : « Une chose que nous pouvons confirmer, c'est que la localisation est pour bientôt ! ».Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur PC, et plus précisément sur la plateforme de Valve, Steam.