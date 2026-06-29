PAYDAY 2 s'offre une refonte technique dix ans après sa sortie

Plus de dix ans après sa sortie, l'incontournable jeu de braquage coopératif PAYDAY 2 s'offre une cure de jouvence inattendue. Sidetrack Games annonce une mise à jour majeure du moteur de jeu, promettant des améliorations techniques significatives et une bêta ouverte imminente sur Steam.

Il est rare dans l'industrie vidéoludique de voir un titre survivre aussi longtemps à son prédécesseur, et encore plus rare de le voir conserver une telle pertinence plus d'une décennie après son lancement initial. C'est le cas de PAYDAY 2. Alors que l'attention aurait pu se tourner définitivement vers la suite de la franchise, qui peine néanmoins à convaincre, le studio Sidetrack Games a récemment pris la parole pour faire une annonce qui ravira la communauté, une refonte complète du moteur de jeu est en route. Cette initiative inattendue vise à moderniser l'expérience pour l'adapter aux standards matériels actuels, rendant ainsi les casses virtuels encore plus fluides et immersifs qu'auparavant.

Une modernisation technique indispensable

Mais que contient exactement cette mise à jour providentielle ? Les développeurs ont décidé de s'attaquer aux fondations mêmes du titre. Tout d'abord, le jeu va enfin intégrer une prise en charge complète des systèmes 64 bits, une évolution logique et très attendue par les joueurs PC. De plus, l'équipe technique a fait le choix d'abandonner le vieillissant DirectX 9 pour basculer officiellement vers DirectX 11. Cette transition devrait non seulement stabiliser les performances globales, mais aussi offrir un rendu visuel plus en adéquation avec les machines modernes.













L'un des arguments les plus séduisants de cette refonte concerne l'optimisation de l'espace de stockage. En effet, la taille du fichier d'installation sera drastiquement réduite pour atteindre environ 32 Go. Couplée à des temps de chargement grandement améliorés sur les disques SSD, cette cure d'amincissement rendra le lancement des parties beaucoup plus rapide. D'autres ajustements plus discrets, comme l'introduction de codes de salon à six caractères pour faciliter la connexion entre amis, viendront parfaire cette mise à jour. Sidetrack Games garde d'ailleurs le silence sur d'autres modifications mystères qui ne seront dévoilées qu'à la fin du mois.

Une bêta ouverte pour préparer le terrain

Afin de s'assurer que cette transition majeure se déroule sans le moindre accroc, une phase de test grandeur nature est prévue. Sidetrack Games organisera une bêta ouverte sur Steam à partir du 30 juin. Cette période d'essai, qui s'étendra jusqu'à la fin du mois de juillet, aura pour objectif principal de traquer et de corriger les éventuels bugs engendrés par le nouveau moteur.

L'objectif est de s'assurer que le jeu fait ce qu'il fait de mieux sans aucun problème imprévu.

Cette démarche prudente démontre la volonté du studio de préserver l'intégrité d'une expérience chérie par des millions de joueurs. On ne peut s'empêcher de penser que si un tel soin avait été apporté au lancement de son successeur direct, la situation aurait été bien différente pour la franchise. Quoi qu'il en soit, le calendrier est idéal pour les fans qui n'auront pas à patienter bien longtemps avant de pouvoir tester ces nouveautés par eux-mêmes.

Rappelons, en guise de conclusion, que PAYDAY 2 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.