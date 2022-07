PAYDAY 2 s'offre un nouveau DLC

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Les développeurs den'ont pas encore abandonné leur jeu de tir, qui possède une vraie et fidèle communauté. Neuf ans après son lancement, le FPS continue à recevoir du contenu.Le premier, High Octane, est disponible depuis ce 13 juillet et propose une multitude de skins.Ces quatre packs ont tous des thèmes différents, et ce premier est la liberté et les gangs de motards. Au total, ce sont deux tenues qui sont proposées, lesquelles ont chacune quatre variantes, de quoi laisser le choix. Vous pouvez directement vous le procurer sur le store de votre plateforme.Les trois autres packs arriveront en août, septembre et octobre et sont nommés Tijuana Music Pack, McShay Weapon Pack 2 et Lost in Transit Heist. Tous les détails à leur sujet seront connus lorsqu'ils seront disponibles.Concernant le futur de la franchise,, selon les dernières informations officielles. Nous devrions retrouver la ville de New York et le gang original , mais aucun autre détail n'a pour le moment été partagé.