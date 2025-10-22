PAYDAY 2 passe dans les mains de Sidetrack Games, alors que Starbreeze se concentre sur PAYDAY 3

Starbreeze a, récemment, annoncé que PAYDAY 2 sera désormais suivi par Sidetrack Games, afin de se concentrer pleinement sur le troisième opus.
Comme vous le savez probablement déjà, PAYDAY 3 n'a malheureusement pas connu un très bon lancement. Depuis, Starbreeze tente de rectifier le tir et a, d'ailleurs, décidé de collaborer avec Sidetrack Games pour continuer le suivi de PAYDAY 2
.
Sidetrack Games se charge dorénavant de PAYDAY 2
En effet, via une publication sur le compte TwitterX de PAYDAY 3 et sur la page Steam du deuxième opus, Starbreeze Entertainment a annoncé que Sidetrack Games (anciennement « The M.U.G. Team ») s'occupe à présent de PAYDAY 2
. Cette équipe est notamment connue pour RAID: World War II. Starbreeze a déclaré à ce sujet :
Sidetrack (anciennement connu sous le nom de M.U.G Team) est une équipe talentueuse profondément ancrée dans la communauté de modding PAYDAY. Leur travail sur RAID: World War II a démontré qu'ils possèdent les compétences et la persévérance nécessaires pour fournir des mises à jour de qualité sur le long terme. Ils connaissent le moteur PAYDAY 2 sur le bout des doigts et se sont déjà mis au travail.
Starbreeze a expliqué les raisons derrière cette passation : les développeurs ont besoin de temps pour se concentrer sur PAYDAY 3
. Le studio a écrit :
La collaboration avec Sidetrack Games permet à Starbreeze de rester pleinement concentré sur PAYDAY 3, tandis que PAYDAY 2 continue d'offrir de la valeur ajoutée à tous les joueurs grâce à un support dédié et expert qu'ils méritent.
D'ailleurs, cette collaboration va très bientôt porter ses premiers fruits, étant donné que la sortie d'un patch est imminente sur PAYDAY 2
.
Une mise à jour arrive très vite sur PAYDAY 2
D'ailleurs, et comme annoncé, PAYDAY 2 va s'offrir une première mise à jour, réalisée par Sidetrack Games, le 23 octobre 2025
. Toutefois, il ne faut pas s'attendre à des nouveautés. Starbreeze a précisé que ce patch « se concentrera sur la stabilité du jeu et l'amélioration globale des joueurs
».
Rappelons, en guise de conclusion, que PAYDAY 2
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.
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