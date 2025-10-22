PAYDAY 2 passe dans les mains de Sidetrack Games, alors que Starbreeze se concentre sur PAYDAY 3

Starbreeze a, récemment, annoncé que PAYDAY 2 sera désormais suivi par Sidetrack Games, afin de se concentrer pleinement sur le troisième opus.

Sidetrack Games se charge dorénavant de PAYDAY 2

Sidetrack (anciennement connu sous le nom de M.U.G Team) est une équipe talentueuse profondément ancrée dans la communauté de modding PAYDAY. Leur travail sur RAID: World War II a démontré qu'ils possèdent les compétences et la persévérance nécessaires pour fournir des mises à jour de qualité sur le long terme. Ils connaissent le moteur PAYDAY 2 sur le bout des doigts et se sont déjà mis au travail.

La collaboration avec Sidetrack Games permet à Starbreeze de rester pleinement concentré sur PAYDAY 3, tandis que PAYDAY 2 continue d'offrir de la valeur ajoutée à tous les joueurs grâce à un support dédié et expert qu'ils méritent.

We've partnered with Sidetrack Games to support PD 2 on PC! They have roots in the modding community, and we have trust they'll bring the game back to life!



Starting Oct. 23 the first update will come out, and they'll be focusing on QoL updates to start: https://t.co/JjEpneo71b pic.twitter.com/USU6I0lU2H — PAYDAY 3 (@PAYDAYGame) October 21, 2025

Une mise à jour arrive très vite sur PAYDAY 2

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Comme vous le savez probablement déjà, PAYDAY 3 n'a malheureusement pas connu un très bon lancement. Depuis,En effet, via une publication sur le compte TwitterX de PAYDAY 3 et sur la page Steam du deuxième opus,. Cette équipe est notamment connue pour RAID: World War II. Starbreeze a déclaré à ce sujet :. Le studio a écrit :D'ailleurs, cette collaboration va très bientôt porter ses premiers fruits, étant donné que la sortie d'un patch est imminente surD'ailleurs, et comme annoncé,. Toutefois, il ne faut pas s'attendre à des nouveautés. Starbreeze a précisé que ce patch « se concentrera sur la stabilité du jeu et l'amélioration globale des joueurs ».Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.