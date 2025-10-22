PAYDAY 2 passe dans les mains de Sidetrack Games, alors que Starbreeze se concentre sur PAYDAY 3

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 octobre 2025 à 18h01
Starbreeze a, récemment, annoncé que PAYDAY 2 sera désormais suivi par Sidetrack Games, afin de se concentrer pleinement sur le troisième opus.
PAYDAY 2 passe dans les mains de Sidetrack Games, alors que Starbreeze se concentre sur PAYDAY 3
Comme vous le savez probablement déjà, PAYDAY 3 n'a malheureusement pas connu un très bon lancement. Depuis, Starbreeze tente de rectifier le tir et a, d'ailleurs, décidé de collaborer avec Sidetrack Games pour continuer le suivi de PAYDAY 2.

Sidetrack Games se charge dorénavant de PAYDAY 2

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En effet, via une publication sur le compte TwitterX de PAYDAY 3 et sur la page Steam du deuxième opus, Starbreeze Entertainment a annoncé que Sidetrack Games (anciennement « The M.U.G. Team ») s'occupe à présent de PAYDAY 2. Cette équipe est notamment connue pour RAID: World War II. Starbreeze a déclaré à ce sujet : 
Sidetrack (anciennement connu sous le nom de M.U.G Team) est une équipe talentueuse profondément ancrée dans la communauté de modding PAYDAY. Leur travail sur RAID: World War II a démontré qu'ils possèdent les compétences et la persévérance nécessaires pour fournir des mises à jour de qualité sur le long terme. Ils connaissent le moteur PAYDAY 2 sur le bout des doigts et se sont déjà mis au travail.
Starbreeze a expliqué les raisons derrière cette passation : les développeurs ont besoin de temps pour se concentrer sur PAYDAY 3. Le studio a écrit : 
La collaboration avec Sidetrack Games permet à Starbreeze de rester pleinement concentré sur PAYDAY 3, tandis que PAYDAY 2 continue d'offrir de la valeur ajoutée à tous les joueurs grâce à un support dédié et expert qu'ils méritent.
D'ailleurs, cette collaboration va très bientôt porter ses premiers fruits, étant donné que la sortie d'un patch est imminente sur PAYDAY 2.

Une mise à jour arrive très vite sur PAYDAY 2

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D'ailleurs, et comme annoncé, PAYDAY 2 va s'offrir une première mise à jour, réalisée par Sidetrack Games, le 23 octobre 2025. Toutefois, il ne faut pas s'attendre à des nouveautés. Starbreeze a précisé que ce patch « se concentrera sur la stabilité du jeu et l'amélioration globale des joueurs ».

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Rappelons, en guise de conclusion, que PAYDAY 2 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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