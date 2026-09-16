PAYDAY 2 dévoile en vidéo « Under the Hammer », son nouveau braquage

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 16 septembre 2026 à 16h45
Depuis le 15 septembre 2026, les joueurs de PAYDAY 2 peuvent tenter un nouveau casse. Le lieu du crime : la maison d'enchères Pallisandro Dimora.
PAYDAY 2 dévoile en vidéo « Under the Hammer », son nouveau braquage

Revoir le nom de PAYDAY 2 dans les actualités de Steam a dû dérouter les joueurs, mais la raison risque bien de plaire aux porteurs de masques de clown. En effet, beaucoup pensaient que le développement actif du jeu avait été stoppé en juin 2023 après le casse « Crude Awakening ». Mais le plus célèbre gang de braqueurs masqués a repris du service le 15 septembre 2026. 

Un nouveau braquage 3 ans après le dernier ajout en date

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C'est à cette date qu'a été ajouté le tout nouveau casse du jeu : « Under the Hammer ». Ce titre évoquant un marteau est un joli clin d'œil au lieu visité car la mission vous demandera de dérober les trésors de la Palisandro Dimora, une prestigieuse maison de ventes aux enchères. Pour les plus fervents admirateurs de la saga, ce détour par la salle des ventes aura une saveur particulière. 

Cette extension inédite ramène l'histoire à une époque où l'idée même du braquage de la Maison-Blanche n'avait pas encore germé dans l'esprit du groupe. Mais cela ne veut pas dire que l'équipe sera mal équipée pour mener à bien cette mission. Une bande-annonce a été mise en ligne pour présenter toutes les nouveautés disponibles, en commençant par l'arsenal.

Le marteau du commissaire-priseur va frapper fort dans PAYDAY 2

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Vous pourrez utiliser un tout nouveau fusil à pompe exotique très puissant : le Karussell Revolving Shotgun. Si vous préférez les armes de mêlée, alors Last Call (marteau géant de commissaire-priseur) est fait pour vous. Vous pourrez également fondre votre équipe dans le décor des antiquités avec de nouveaux masques inspirés de ceux utilisés au théâtre. Les joueurs pourront également obtenir le module d'arme "Vintage Sight" en accomplissant le nouveau succès "BFD Junior".

Miniature vidéo

L'extension « Under the Hammer » est disponible dès à présent pour PAYDAY 2. Précisions pour conclure qu'il faut impérativement posséder le jeu de base pour profiter de cette nouvelle mission et qu'elle est proposée à 4,59 euros.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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