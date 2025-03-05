Path of Exile 2 tease de nouvelles classes et un arbre de compétences boosté

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 mars 2025 à 11h33
La prochaine mise à jour majeure de Path of Exile 2 ne semble plus très loin, et les développeurs ont teasé son contenu.
Path of Exile 2 tease de nouvelles classes et un arbre de compétences boosté
Trois mois après le lancement très réussi de Path of Exile 2, une partie de la communauté attend maintenant que des nouveautés soient implantés dans le hack 'n' slash, pour se relancer pleinement dans l'aventure. Ça tombe bien, une mise à jour majeure est sur le point d'arriver, pour implanter du contenu.

Une mise à jour majeure en approche

Avec la fin du premier grand événement de course dans Path of Exile 2, Grinding Gear Games se tourne désormais vers la prochaine mise à jour majeure. La version 0.2.0, attendue à la fin du mois de mars, s'annonce comme un tournant pour le jeu, apportant des nouvelles classes d'Ascendance, des modifications à l'Arbre de Compétences Passives, et une série d'objets uniques inédits.

Si les détails restent encore secrets, GGG a commencé à distiller des indices pour faire monter la pression. Parmi les nouveautés, une illustration accompagne un message cryptique : « D'innombrables guerres vous ont laissé des compétences qui ressemblent quelque peu à celles d'un officier compétent…»

Beaucoup de joueurs spéculent déjà que cette nouvelle classe d'Ascendance pourrait être liée au Mercenaire, au vu de la présence d'une arbalète sur l'image qui sert de teasing. Mais il faudra patienter encore un peu pour en avoir la confirmation officielle.

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Des objets uniques et un endgame plus gratifiant

En plus des Ascendances, deux nouveaux objets uniques ont été révélés :
  • Prism Guardian, un bouclier-crête qui semble destiné aux builds défensifs et axés sur l'aura.
  • Deepest Tower Spiritbone Crown, un casque énigmatique dont les bonus restent à découvrir.
Miniature vidéo

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Ces objets nécessiteront un niveau élevé pour être équipés, confirmant la volonté de rendre l'endgame plus gratifiant avec cette mise à jour.

Des améliorations à l'Arbre de Compétences Passives

L'autre annonce majeure concerne l'Arbre de Compétences Passives de l'Atlas. La mise à jour 0.2.0 introduira des ajustements d'équilibrage, mais surtout de nouvelles options pour offrir aux joueurs encore plus de personnalisation dans leur progression et leur style de jeu.

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Une première image teaser de ces modifications circule déjà, et la communauté tente de décrypter les nouvelles synergies possibles. Nous en saurons plus d'ici quelques jours, à mesure que Grinding Gear Games dévoile plus d'informations. Espérons également avoir une feuille de route rapidement, pour savoir quand une nouvelle classe pourrait être introduite dans Path of Exile 2, qui reste disponible en accès anticipé.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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