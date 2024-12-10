Path of Exile 2 : Suivre l'état des serveurs & maintenances

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 décembre 2024 à 16h42
Les serveurs de Path of Exile 2 peuvent parfois connaître quelques problèmes. Nous vous expliquons comment suivre l'état des serveurs pour savoir s'ils sont en maintenance (down) ou non.
Path of Exile 2 : Suivre l'état des serveurs & maintenances
Que ce soit suite à un problème ou pour implanter une mise à jour, il se peut qu'un jour ou l'autre vous ayez des problèmes pour lancer Path of Exile 2 et rejoindre une partie, sur PC, PS5 ou Xbox Series, que vous jouiez en ligne avec des amis ou non. C'est pourquoi nous vous expliquons comment savoir si les serveurs de Path of Exile 2 sont en maintenance (down) ou si le problème peut venir de vous.

Maintenance Path of Exile 2, serveurs down ou en ligne ?

La plupart du temps, les serveurs de Path of Exile 2 seront hors-ligne à l'approche d'une mise à jour et l'application d'un patch correctif. Pour que cela n'embête pas trop les joueurs, Grinding Gear Games essaye de les limiter, mais parfois, cela prend plus de temps que prévu. Il se peut également que les serveurs soient down sans qu'une maintenance soit en cours, suite à divers problèmes. Si vous avez du mal à vous connecter au hack 'n' slash à succès, voici quelques conseils pour suivre l'état des serveurs de Path of Exile 2.
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Les serveurs Path of Exile 2 ne répondent pas

Comme pour de nombreux jeux en ligne, les développeurs avertissent la communauté sur les réseaux sociaux avant le déploiement d'une mise à jour. Vous pouvez donc vous rendre sur le compte Twitter du jeu, qui est très actif, pour voir si une maintenance est en cours ou a été annoncée (si tel est le cas, un tweet récent le mentionnera). Sinon, vous pouvez vous rendre sur un site communautaire, qui recense en temps réel les problèmes, en indiquant si une maintenant est programmée, ou en cours.

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Cependant, il se peut que les serveurs soient opérationnels, mais que vous n'arriviez pas à vous connecter au jeu ou que vous ayez des problèmes lors de vos parties, cela vient peut-être de vous. De ce fait, nous vous conseillons quelques astuces pour tenter d'y remédier.
  • Redémarrez votre jeu : Si ce n'est pas déjà fait, tentez simplement de relancer Path of Exile 2.
  • Vérifiez que le jeu est bien à jour : Dans de très rares cas, il est possible que votre jeu ne soit tout simplement pas à jour. 
  • Redémarrez le PC, la PS5 ou la Xbox Series : Si, malgré tout, vous ne pouvez toujours pas lancer une partie, n'hésitez pas à redémarrer votre PC ou console.
  • Redémarrez votre routeur : Enfin, la dernière solution est de redémarrer votre box internet. Pour certains cas, le redémarrage du routeur suffit pour rejoindre une partie en ligne.
Si, malgré tout, la gêne persiste, n'hésitez pas à contacter le support, qui pourrait vous aider.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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