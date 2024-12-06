Path of Exile 2 prévient, il risque d'y avoir des files d'attente à la sortie avec 1 million de ventes

Avec plus d'un million de ventes avant même la sortie, les développeurs de Path of Exile 2 préviennent d'un potentiel embouteillage à la sortie.
L'accès anticipé de Path of Exile 2
débute ce 6 décembre, et Grinding Gear Games (GGG) sait déjà que son jeu va attirer les joueurs, mais aussi les critiques au niveau des serveurs compte tenu de l'engouement. C'est pourquoi il a fait preuve de prévention sur les réseaux sociaux, demandant aux futurs joueurs d'être compréhensifs et surtout patients
.
Déjà un million de ventes, avant la sortie
GGG a effectivement annoncé, quelques heures avant la sortie, que plus d'un million de personnes avaient acheté Path of Exile 2 pour profiter de l'accès anticipé au plus tôt
, en le prétéléchargeant. Cependant, ce triomphe s'accompagne d'un avertissement : les joueurs pourraient rencontrer des files d'attente importantes ce week-end
. Rien d'étonnant lorsque nous savons que PoE 2 propose un aspect multijoueur, bien qu'il soit jouable en solo.
Des serveurs sous pression
Dans un message publié sur Twitter, GGG a remercié les joueurs pour leur soutien tout en les avertissant sur les potentiels problèmes liés aux serveurs
.
Nous n'aurions jamais pu prédire un tel engouement. Cependant, nous voulons être honnêtes avec vous : il est très probable qu'il y ait des files d'attente ce week-end. Nous ne nous attendions pas à avoir plus d'un million de joueurs en ligne simultanément. Nous avons commandé davantage de serveurs cloud, mais nous avons des préoccupations quant à la capacité de nos services back-end à gérer cette charge.
Pour répondre à cette demande massive, GGG a ajouté de nouveaux shards de base de données et augmenté au maximum la capacité des serveurs existants. Cependant, les développeurs veulent rester prudents et surtout être réactifs ces prochains jours, pour améliorer au mieux l'expérience utilisateur.
Avec une sortie en soirée, la veille d'un week-end, les prochaines heures des équipes de GGG s'annoncent chargées, avec tous les joueurs qui souhaiteront le découvrir dès maintenant. Sinon, il faudra patienter jusqu'en début de semaine, où les choses devraient être plus calmes
. Dans tous les cas, PoE 2 va très probablement rassembler une belle communauté en cette fin 2024, et même ces prochaines années.
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