Path of Exile 2 partage une fenêtre de sortie pour la mise à jour 0.5.0

L'attente touche à sa fin pour les exilés. Grinding Gear Games vient de confirmer que le patch 0.5.0 sera présenté à la fin du mois d'avril, tout comme sa nouvelle ligue. Après un long hiver depuis la mise à jour de décembre, le studio néo-zélandais prépare un tournant décisif pour son accès anticipé.

Rendez-vous fin avril pour les informations











L'hiver a été long pour les amateurs de hack'n slash, mais le bout du tunnel est enfin visible.. Le patch 0.5.0, accompagné du lancement d'un nouveau cycle de ligue, sera présenté à la fin du mois d'avril et le studio tease un contenu conséquent.Depuis son entrée en accès anticipé fin 2024, le jeu est passé du statut de curiosité prometteuse à celui de pilier quotidien pour la communauté ARPG, sans grande surprise., les délais entre les contenus semblent plus longs, mais les enjeux sont d'autant plus élevés.Le rendez-vous est donc pris, pour une annonce qui dévoilera « les plans détaillés pour la mise à jour 0.5.0, y compris les changements que nous allons apporter à l'endgame, ainsi qu'une nouvelle ligue ». Mais ce n'est pas tout, cette mise à jour sera, comme dit précédemment, une étape essentielle vers la 1.0 toujours prévue pour fin 2026, mais qui pourrait finalement basculer sur début 2027. « Il s'agira d'une mise à jour d'envergure », précise GGG.Côté date de sortie, rien d'officiel,, étant donné que Path of Exile 2 a toujours accueilli ses mises à jour un vendredi, dans la soirée. Dans tous les cas, nous en saurons plus dans deux mois, lorsque cette mise à jour 0.5.0 sera présentée.