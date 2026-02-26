Path of Exile 2 partage une fenêtre de sortie pour la mise à jour 0.5.0

L'attente touche à sa fin pour les exilés. Grinding Gear Games vient de confirmer que le patch 0.5.0 sera présenté à la fin du mois d'avril, tout comme sa nouvelle ligue. Après un long hiver depuis la mise à jour de décembre, le studio néo-zélandais prépare un tournant décisif pour son accès anticipé.
L'hiver a été long pour les amateurs de hack'n slash, mais le bout du tunnel est enfin visible. Grinding Gear Games a officialisé la fenêtre de sortie de la prochaine mise à jour majeure de contenu pour Path of Exile 2
. Le patch 0.5.0, accompagné du lancement d'un nouveau cycle de ligue, sera présenté à la fin du mois d'avril et le studio tease un contenu conséquent.
Rendez-vous fin avril pour les informations
Depuis son entrée en accès anticipé fin 2024, le jeu est passé du statut de curiosité prometteuse à celui de pilier quotidien pour la communauté ARPG, sans grande surprise. Avec le passage à un cycle de quatre mois instauré l'an dernier
, les délais entre les contenus semblent plus longs, mais les enjeux sont d'autant plus élevés. Cette version 0.5.0 n'est pas un simple correctif de maintenance, elle représente un carrefour critique sur la feuille de route vers la version 1.0
.
Le rendez-vous est donc pris pour la fin du mois d'avril
, pour une annonce qui dévoilera « les plans détaillés pour la mise à jour 0.5.0, y compris les changements que nous allons apporter à l'endgame, ainsi qu'une nouvelle ligue »
. Mais ce n'est pas tout, cette mise à jour sera, comme dit précédemment, une étape essentielle vers la 1.0 toujours prévue pour fin 2026, mais qui pourrait finalement basculer sur début 2027. « Il s'agira d'une mise à jour d'envergure », précise GGG.
Côté date de sortie, rien d'officiel, mais nous pourrions y avoir droit le 1er mai, ou le 8 mai
, étant donné que Path of Exile 2 a toujours accueilli ses mises à jour un vendredi, dans la soirée. Dans tous les cas, nous en saurons plus dans deux mois, lorsque cette mise à jour 0.5.0 sera présentée.
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