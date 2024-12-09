Path of Exile 2 : Les Twitch Drops de lancement, comment les obtenir ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 décembre 2024 à 16h24
Nous vous expliquons comment récupérer les Twitch Drops de Path of Exile 2 pour la sortie, et obtenir quelques récompenses exclusives et sympathiques.
Path of Exile 2 : Les Twitch Drops de lancement, comment les obtenir ?
Path of Exile 2 est maintenant disponible sur PC, PS5 et Xbox Series en accès anticipé, et a attirer de nombreux joueurs, sans surprise compte tenu de l'engouement autour du titre précédent. Le hack 'n' slash était effectivement attendu après le succès du 1, mais aussi parce que le genre est très, très apprécié. Mais pour encourager les joueurs à regarder Path of Exile 2 sur Twitch, et ainsi augmenter la hype et les chances de le voir au sommet des tendances, des Twitch Drops sont disponibles. Nous vous expliquons comment récupérer toutes les récompenses.

Comment obtenir les Twitch Drops Path of Exile 2 pour la sortie ?

La procédure à suivre pour pouvoir participer aux Twitch Drops de Path of Exile 2 est assez simple et fonctionne comme tous les autres événements du genre. Pour que cela soit clair et que vous ne perdiez pas de temps, nous vous listons ci-dessous les quelques étapes à suivre :
  • Rendez-vous sur le site officiel de Path of Exile 2.
  • Liez votre compte Twitch à votre compte après vous être connecté, s'ils n'étaient pas encore liés.
  • Vous allez ensuite pouvoir les récupérer pour en profiter en jeu.
Miniature vidéo

Les récompenses du Twitch Drops de Path of Exile 2

Concernant les premières récompenses de Path of Exile 2, voici ce que vous allez pouvoir gagner, et le nombre d'heures qu'il faut regarder pour les obtenir :
  • Regarder un total de 3h → Energising Bolt Flask et Halo Of The Righteous
  • Acheter deux abonnements ou offrez-en deux → Chimera Pet
twitch-drop1
Tous ces éléments peuvent être récupérés gratuitement, donc, jusqu'au 14 décembre. Cela vous laisse le temps de regarder un créateur de contenu sur Twitch, en train de jouer à Path of Exile 2, avec les drops d'activés. Comme toujours, vous pouvez suivre votre progression, pour savoir combien de temps il vous reste avant d'atteindre tel ou tel palier, via la page d'inventaire des Drops. Une fois la récompense obtenue, il suffit d'aller la réclamer sur la page pour la voir apparaître en jeu. Vous la recevrez automatiquement via la messagerie in-game.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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