Path of Exile 2 : Les configurations PC

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 décembre 2024 à 18h35
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Path of Exile 2.
Path of Exile 2 : Les configurations PC
Très attendu par tous les amateurs d'action-RPG de type hack 'n' Slash à la Diablo, Path of Exile 2 arrive en accès anticipé en cette fin d'année 2024, dans le but de grandir dans les mois qui suivent avec la communauté. Très prometteur, de nombreux joueurs vont se lancer dans l'aventure, mais plusieurs se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Path of Exile 2.

Configurations PC Path of Exile 2

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Path of Exile 2, sachez qu'ici nous sommes dans les standards, que ce soit au niveau de la carte graphique, du processeur ou de la mémoire vive. Faites cependant attention, 100 Go d'espace libre seront nécessaires.
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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Path of Exile 2 ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Config minimale

  • Système d'exploitation → Windows 10
  • Processeur → 4 core 2.8GHz x64-compatible
  • Mémoire vive → 8 Go de mémoire
  • Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 960 ou ATI Radeon RX 470
  • DirectX → Version 12
  • Réseau → connexion internet haut débit
  • Espace disque → 100 Go d'espace disque disponible
  • Notes supplémentaires → Un GPU avec au moins 3 Go de VRAM est nécessaire

Config recommandée

  • Système d'exploitation → Windows 10
  • Processeur → Intel Core i5-10500 ou AMD Ryzen 5 3700X
  • Mémoire vive → 16 Go de mémoire
  • Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 2060, Intel Arc A770, ou ATI Radeon RX 5600XT
  • DirectX → Version 12
  • Réseau → connexion internet haut débit
  • Espace disque → 100 Go d'espace disque disponible
  • Notes supplémentaires → SSD recommandé
Miniature vidéo

Path of Exile arrive ce 6 décembre, sur PC, PS5 et Xbox Series, en accès anticipé. Il sera mis à jour ces prochains mois, avec la sortie finale.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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