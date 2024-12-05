Path of Exile 2 : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Path of Exile 2.

Configurations PC Path of Exile 2





Config minimale

Système d'exploitation → Windows 10

→ Windows 10 Processeur → 4 core 2.8GHz x64-compatible

→ 4 core 2.8GHz x64-compatible Mémoire vive → 8 Go de mémoire

→ 8 Go de mémoire Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 960 ou ATI Radeon RX 470

→ NVIDIA GeForce GTX 960 ou ATI Radeon RX 470 DirectX → Version 12

→ Version 12 Réseau → connexion internet haut débit

→ connexion internet haut débit Espace disque → 100 Go d'espace disque disponible

→ 100 Go d'espace disque disponible Notes supplémentaires → Un GPU avec au moins 3 Go de VRAM est nécessaire

Config recommandée

Système d'exploitation → Windows 10

→ Windows 10 Processeur → Intel Core i5-10500 ou AMD Ryzen 5 3700X

→ Intel Core i5-10500 ou AMD Ryzen 5 3700X Mémoire vive → 16 Go de mémoire

→ 16 Go de mémoire Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 2060, Intel Arc A770, ou ATI Radeon RX 5600XT

→ NVIDIA GeForce RTX 2060, Intel Arc A770, ou ATI Radeon RX 5600XT DirectX → Version 12

→ Version 12 Réseau → connexion internet haut débit

Espace disque → 100 Go d'espace disque disponible

→ 100 Go d'espace disque disponible Notes supplémentaires → SSD recommandé

Très attendu par tous les amateurs d'action-RPG de type hack 'n' Slash à la Diablo, Path of Exile 2 arrive en accès anticipé en cette fin d'année 2024, dans le but de grandir dans les mois qui suivent avec la communauté. Très prometteur, de nombreux joueurs vont se lancer dans l'aventure, mais plusieurs se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Path of Exile 2, sachez qu'ici nous sommes dans les standards, que ce soit au niveau de la carte graphique, du processeur ou de la mémoire vive. Faites cependant attention, 100 Go d'espace libre seront nécessaires.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Path of Exile arrive ce 6 décembre, sur PC, PS5 et Xbox Series, en accès anticipé. Il sera mis à jour ces prochains mois, avec la sortie finale.