Path of Exile 2 : la mise à jour 0.4.0 est toujours prévue pour décembre, selon GGG

Grinding Gear Games confirme que la mise à jour 0.4.0 de Path of Exile 2 est bien « en bonne voie » pour décembre. Les joueurs espèrent qu'elle marquera enfin l'arrivée tant attendue du Druide.
Un an après sa sortie en accès anticipe, Path of Exile 2 semble avoir trouvé son rythme de croisière
. Grâce à sa récente mise à jour Third Edict
, le RPG d'action reprend des couleurs et attire de nouveau la confiance des joueurs, qui trouvaient que le titre manquait de certaines choses. Grinding Gear Games compte bien maintenir cet élan, avec la mise à jour 0.4.0 qui reste prévue pour le mois de décembre
.
Une mise à jour 0.4.0 confirmée et « sur les rails »
Dans un nouveau post communautaire
, le studio néo-zélandais a confirmé que la 0.4.0 est bien « sur les rails »
et qu'une annonce officielle du livestream et de la date de sortie
sera faite très bientôt. Une communication légère, certes, mais rassurante pour les joueurs qui redoutaient un report.
Après les succès d'Acte 4 dans la version 0.3.0 et de la Ligue Rise of the Abyssal, GGG semble déterminé à conserver un rythme de mises à jour plus régulier. La dernière refonte de l'endgame (0.3.1) a particulièrement contribué à redorer l'image du jeu, marquant une étape importante après un lancement d'accès anticipé difficile.
Le Druide, toujours attendu par les joueurs
Sur les douze classes prévues
pour la sortie complète, cinq manquent encore à l'appel, dont le très attendu Druide
. Initialement prévu pour la 0.3.0, ce dernier avait été repoussé pour des raisons de développement.
Dans une interview accordée en août à DarthMicrotransaction
, Jonathan Rogers, directeur du jeu, expliquait que la classe se trouvait dans « un enfer du système d'animation
». L'équipe a dû trancher entre corriger ces problèmes complexes ou se concentrer sur d'autres priorités pour livrer la 0.3.0 à temps. Ce choix a repoussé la transformation bestiale du Druide… mais tout porte à croire qu'il pourrait enfin faire son entrée pour la version 0.4.0
.
Pas de reset de progression à venir
GGG a également confirmé que les personnages et objets de la ligue Rise of the Abyssal
seront transférés vers les ligues Standard ou Hardcore une fois la saison terminée. En d'autres termes, pas de wipe. Une bonne nouvelle pour les joueurs ayant investi des heures dans leur progression.
Pour l'heure, le studio garde le mystère sur les nouvelles fonctionnalités du patch. Mais avec la promesse d'une diffusion dédiée dans les prochaines semaines, les fans espèrent que décembre sera placé sous le signe des esprits de la nature, et des ours.
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