Path of Exile 2 : Heure de sortie en France et prétéléchargement

Le très attendu Path of Exile 2 est sur le point d'arriver. Retour sur son heure de sortie et le prétéléchargement, pour y jouer le plus vite possible sur PC et console.
Après une longue attente et un petit report, Path of Exile 2
est sur le point de sortir. L'action-RPG de type hack 'n' slash, un concurrent de Diablo, est très attendu par les joueurs, notamment parce que PoE premier du nom était excellent et recèle de mécaniques poussées, qui permettent aux joueurs de trouver du plaisir, et de farm, ce que ne fait pas encore Diablo 4
, bien que l'expérience ce soit améliorée.
Quoi qu'il en soit, l'accès anticipé de Path of Exile 2 est sur le point de débuter
et pour que tout se passe du mieux possible et surtout en profiter dès le lancement, retrouvez les informations sur l'heure de sortie et le prétéléchargement de Path of Exile 2
ci-dessous.
Heure de sortie de Path of Exile 2 en France
La sortie de Path of Exile 2 sera fera à la même heure, que ce soit sur PC ou consoles
. Malheureusement, il faudra attendre un peu, étant donné qu'elle se fera à 20 heures, heure française
.
- Heure de sortie de PoE 2 sur PC → 20h
- Heure de sortie de PoE 2 sur PS5 → 20h
- Heure de sortie de PoE 2 sur Xbox Series → 20h
Presque une journée donc à devoir patienter avant de pouvoir enfin découvrir Path of Exile 2
et ses nouveautés. Rappelons néanmoins qu'il s'agit d'un accès anticipé et que tout le contenu ne sera pas disponible. Des mises à jour viendront implémenter de nouvelles choses, jusqu'à la version finale.
Prétéléchargement de PoE 2
Pour ce qui est du prétéléchargement, tous les joueurs ayant acheté l'une des éditions de Path of Exile 2
pourront normalement le prétélécharger à partir du 6 décembre, à 2h sur PC. Il faudra télécharger le client via le site officiel, tandis que Xbox Series, celui-ci est déjà disponible. Il devrait arriver aux alentours du 5 décembre, dans la soirée, sur PS5.
Notez qu'une fois l'accès anticipé terminé, Path of Exile 2 sera free-to-play
. Ce système économique a été mis en place pour que Grinding Gear Games puisse récolter des fonds dans le but de poursuivre le développement, tout en obtenant de nombreux retours afin d'apporter quelques ajustements à l'expérience, si besoin.
Rendez-vous donc dès le 6 décembre, dans la soirée, pour découvrir Path of Exile 2.
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