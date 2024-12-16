Path of Exile 2 est un tel succès que le studio doit recruter de nouvelles personnes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 décembre 2024 à 18h35
Très attendu par la communauté, Path of Exile 2 a signé une sortie exceptionnelle. Cela a toutefois créé quelques soucis, obligeant Grinding Gear Games à recruter de nouvelles personnes.
Path of Exile 2 est un tel succès que le studio doit recruter de nouvelles personnes
À l'heure où l'industrie vidéoludique est touchée par de nombreux licenciements, il faut également mettre en lumière lorsqu'un studio réussit son lancement, à tel point qu'il est obligé d'augmenter momentanément la taille de ses équipes. C'est le cas de Grinding Gear Games, qui vient de sortir le très attendu Path of Exile 2, qui cartonne en dépit des problèmes qu'il a rencontrés.

Les développeurs de Path of Exile 2 obligés de recruter de nouvelles personnes

Rappelons, pour contextualiser tout cela, que plus d'un million de personnes avaient acheté un pack de soutien de Path of Exile 2 avant même la sortie de son accès anticipé. Cela a donc créé un bouchon au lancement, ce 6 décembre, et de nombreuses personnes ont logiquement contacté le support lorsqu'ils avaient une difficulté à accéder au jeu. 

Certains devaient effectivement attendre une réponse par mail pour accéder à PoE 2, qui n'est jamais arrivée, ou avec du retard. Tout cela a donc surchargé la partie support, qui a vite croulé sous les demandes, repoussant encore plus les réponses.

Les développeurs demandent donc aux utilisateurs d'attendre une réponse s'ils ont déjà sollicité le support, pour ne pas le surcharger davantage. Et pour que cette réponse arrive plus facilement, Grinding Gear Games a précisé qu'il allait recruter de nouvelles personnes pour gérer le support de Path of Exile 2. En plus de cela, les équipes essayent d'améliorer certains outils internes pour être plus efficaces, permettant de répondre plus rapidement aux demandes des joueurs.

Quoi qu'il en soit, GGG n'oublie pas de remercier les joueurs pour cette sortie spectaculaire, qui a placé Path of Exile 2 parmi les jeux les plus populaires de tous les temps sur Steam.
Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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