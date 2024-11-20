Path of Exile 2 en dit plus sur son prix pour la sortie de l'accès

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 novembre 2024 à 18h03
Très attendu, Path of Exile 2 est juste là. Il sortira dans quelques semaines, et les développeurs viennent d'en dire un peu plus sur le système économique lors de la sortie, et donc son prix.
Path of Exile 2 en dit plus sur son prix pour la sortie de l'accès
Attendu depuis des années, Path of Exile 2 sera disponible en accès anticipé au début du mois de décembre. Contrairement au modèle actuel de Path of Exile premier du nom, qui est free-to-play, cette version initiale sera payante avant de suivre la même structure gratuite à terme.

Un prix réduit pour l'accès anticipé

Grinding Gear Games a annoncé que les packs d'accès anticipé débuteront à 30 dollars (normalement 30 euros également), soit moitié moins que les packs de soutien habituels, qui coûtent environ 60 $. Cette décision s'inscrit dans une volonté de rendre l'accès plus abordable. Les détails sur le contenu des packs seront dévoilés ce jeudi lors d'un stream dédié, avec plus d'informations sur le contenu pour la sortie. La communauté semble d'ailleurs apprécier le choix de ne pas proposer un prix trop exorbitant.
Les cosmétiques et la monnaie de Path of Exile 1 seront transférables dans PoE 2, un processus complexe qui a d'ailleurs retardé la sortie initiale de novembre à décembre, comme cela avait été expliqué il y a quelques semaines déjà.

Trois actes et un endgame retravaillé

L'accès anticipé proposera trois actes de campagne ainsi qu'une version mise à jour des cartes de fin de jeu du premier titre. Ces donjons aléatoires sont idéaux pour les joueurs cherchant des défis à haut niveau. Cependant, il reste des zones d'ombre, notamment sur les classes jouables et les systèmes disponibles. Mais tout cela sera bientôt révélé. Évidemment, du contenu sera proposé au fil du temps, à mesure que l'accès anticipé de Path of Exile 2 avance.

Miniature vidéo

Rendez-vous le 6 décembre pour plonger dans cet opus qui promet de prolonger la renommée de Path of Exile. Et si vous n'êtes pas motivé à l'idée de payer trente euros pour le découvrir en avance, il faudra patienter plusieurs années avant d'accueillir la version finale et la 1.0 de PoE 2.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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