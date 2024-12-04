Path of Exile 2 : Différentes éditions, bonus et prix

Retrouvez le détail des différentes éditions de Path of Exile 2, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.
Bien que Path of Exile 2
soit disponible en free-to-play lorsqu'il sortira de son accès anticipé, le titre est pour le moment disponible via l'achat d'un « Supporter Pack », qui est semblable a un pack fondateur, dans le but de soutenir les développeurs. De fait, avant de passer par la case achat, les futurs joueurs de PoE 2 peuvent se questionner sur le choix de l'édition
pour savoir si les bonus présents valent la peine de débourser les quelques dizaines d'euros supplémentaires.
Différentes éditions de Path of Exile 2
|Avantages
|Standard
|Lord of Ogham
|King of the Faridun
|Path of Exile 2
|Oui
|Oui
|Oui
|Points
|300
|600
|1 000
|Ensemble d'armure
|Non
|Oui
|x2
|Accessoire dorsal
|Non
|Oui
|x2
|Portail x1
|Non
|Oui
|Oui
|Apparence d'arme
|Non
|Oui
|x3
|Familiers x2
|Non
|Oui
|x3
|Décoration de Repaire
|Non
|Oui
|x2
|Cadre de portrait
|Non
|Oui
|x2
|Titre de forum
|Non
|Oui
|x2
|Badge
|Non
|Oui
|x2
|Effet de passage de niveau
|Non
|Non
|Oui
|Repaire
|Non
|Non
|Oui
Bonus de précommande
Pour ce qui est des bonus de précommande, il n'y a rien. Les développeurs n'offriront que les bonus présents dans les différentes éditions, tandis qu'il sera également possible de récupérer quelques items via les Twitch Drops.
Prix des différentes éditions de Path of Exile 2
Le prix de vente des éditions de Path of Exile 2 sont relativement abordables. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent :
- Édition Standard
- PC → 27,75 €
- PlayStation et Xbox → 31,49 €
- Édition Lord of Ogham
- PC → 55,45 €
- PlayStation et Xbox → 63,49 €
- Édition King of the Faridun
- PC → 92,40 €
- PlayStation et Xbox → 105,99 €
Où précommander Path of Exile 2 ?
Path of Exile 2
peut être précommandé directement via les plateformes officielles :
Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous proposer l'une des éditions de Path of Exile 2 avec une petite réduction
, afin de faire des économies lors de l'achat.
La sortie de Path of Exile 2
est programmée pour le 6 décembre 2024 en accès anticipé, sur PC, PS5 et Xbox Series.
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