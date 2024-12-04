Path of Exile 2 : Différentes éditions, bonus et prix

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 décembre 2024 à 18h20
Retrouvez le détail des différentes éditions de Path of Exile 2, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.
Path of Exile 2 : Différentes éditions, bonus et prix
Bien que Path of Exile 2 soit disponible en free-to-play lorsqu'il sortira de son accès anticipé, le titre est pour le moment disponible via l'achat d'un « Supporter Pack », qui est semblable a un pack fondateur, dans le but de soutenir les développeurs. De fait, avant de passer par la case achat, les futurs joueurs de PoE 2 peuvent se questionner sur le choix de l'édition pour savoir si les bonus présents valent la peine de débourser les quelques dizaines d'euros supplémentaires. 

Différentes éditions de Path of Exile 2

Avantages Standard Lord of Ogham King of the Faridun
Path of Exile 2 Oui Oui Oui
Points 300 600 1 000
Ensemble d'armure Non Oui x2
Accessoire dorsal Non Oui x2
Portail x1 Non Oui Oui
Apparence d'arme Non Oui x3
Familiers x2 Non Oui x3
Décoration de Repaire Non Oui x2
Cadre de portrait Non Oui x2
Titre de forum Non Oui x2
Badge Non Oui x2
Effet de passage de niveau Non Non Oui
Repaire Non Non Oui
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Bonus de précommande

Pour ce qui est des bonus de précommande, il n'y a rien. Les développeurs n'offriront que les bonus présents dans les différentes éditions, tandis qu'il sera également possible de récupérer quelques items via les Twitch Drops.

Prix des différentes éditions de Path of Exile 2

Le prix de vente des éditions de Path of Exile 2 sont relativement abordables. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent : 
  • Édition Standard
    • PC → 27,75 €
    • PlayStation et Xbox → 31,49 €
  • Édition Lord of Ogham
    • PC → 55,45 €
    • PlayStation et Xbox → 63,49 €
  • Édition King of the Faridun 
    • PC → 92,40 €
    • PlayStation et Xbox → 105,99 €

Où précommander Path of Exile 2 ?

Path of Exile 2 peut être précommandé directement via les plateformes officielles :
Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous proposer l'une des éditions de Path of Exile 2 avec une petite réduction, afin de faire des économies lors de l'achat.

Miniature vidéo

La sortie de Path of Exile 2 est programmée pour le 6 décembre 2024 en accès anticipé, sur PC, PS5 et Xbox Series.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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