Path of Exile 2 devient, déjà, l'un des jeux les plus populaires de tous les temps

Sans grande surprise, Path of Exile 2 a très vite séduit les joueurs, permettant d'ailleurs au jeu de signer l'une des meilleures performances de l'histoire de Steam.
Avant même le lancement de Path of Exile 2
, il était aisé de parier sur son succès. D'ailleurs, avant la sortie, 1 million de copies avaient été vendues
, signe que les joueurs l'attendaient.
Il n'aura fallu que quelques heures pour voir les utilisateurs lancer massivement Poe 2, puisque ce dimanche 8 décembre, il a signé une belle performance, réunissant 578 569 joueurs simultanés
. Un joli chiffre, qui le place parmi les meilleures performances de tous les temps sur Steam.
Path of Exile 2 signe la 15e meilleure performance sur Steam
Deux jeux ont réussi un joli lancement, avec Marvel Rivals
et surtout Path of Exile 2. En signant la 15e meilleure performance sur Steam, avec 578 569 utilisateurs simultanés donc, le titre de Grinding Gear Games fait mieux que Call of Duty, Valheim ou encore Terraria qui n'ont jamais atteint ce palier (via SteamDB).
Encore plus impressionnant lorsque nous savons que de nombreux problèmes ont touché les serveurs dans la foulée de son lancement, et que certains attendent quelques jours avant de se lancer dans cette aventure, qui nous emmènera vers la 1.0 d'ici quelques mois. Il y a d'ailleurs fort à parier que ce record sera battu assez vite
.
Path of Exile 2 est disponible en accès anticipé sur Steam, PS5 et Xbox Series, avec le cross-play et la cross-progression. Vous pouvez l'obtenir en achetant l'une des éditions à la vente.
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