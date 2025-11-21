Path of Exile 2 accueille enfin la classe la plus attendue par les joueurs



le 21 novembre 2025 à 11h20 Publié par Corentin Rimbert le 21 novembre 2025 à 11h20

L'attente touche à sa fin pour les adeptes de Path of Exile 2. Grinding Gear Games confirme l'arrivée imminente de la classe Druide via la mise à jour The Last of the Druids. Prévue pour décembre, elle promet de transformer le gameplay avec des mécaniques de métamorphose inédites.