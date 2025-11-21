Path of Exile 2 accueille enfin la classe la plus attendue par les joueurs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 novembre 2025 à 11h20
L'attente touche à sa fin pour les adeptes de Path of Exile 2. Grinding Gear Games confirme l'arrivée imminente de la classe Druide via la mise à jour The Last of the Druids. Prévue pour décembre, elle promet de transformer le gameplay avec des mécaniques de métamorphose inédites.
Path of Exile 2 accueille enfin la classe la plus attendue par les joueurs
C'est une nouvelle qui devrait ravir la communauté. Même si la version finale de Path of Exile 2 ne verra pas le jour cette année, le développement avance à grands pas. La prochaine mise à jour majeure, intitulée « The Last of the Druids », est prévue pour le 12 décembre prochain. Elle introduira enfin une classe que les joueurs réclament depuis le lancement de l'accès anticipé : le Druide. Ce dernier rejoindra les sept autres classes déjà disponibles, apportant avec lui un arsenal de nouvelles compétences utilisables par tous, mais conservant une exclusivité de taille, la capacité de se métamorphoser à la volée.

Le retour d'une classe oubliée

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Après une première présentation par Grinding Gear Games il y a deux ans, le Druide avait disparu des radars, manquant de peu le lancement initial et les mises à jour précédentes. Aujourd'hui, le studio semble enfin prêt à lâcher la bête. Dans les premières images dévoilées, nous retrouvons la fantaisie classique liée à cet archétype. Sous forme humaine, le personnage déchaîne la foudre et invoque la lave, avant de se transformer en loup ou en ours pour pulvériser des hordes de monstres au corps-à-corps.

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Une évolution du gameplay et de la technique

Il est fascinant de constater l'évolution du jeu depuis les premiers aperçus du Druide. À l'époque, le gameplay semblait bien plus lent, presque au ralenti par rapport au rythme effréné actuel du titre. Le développement a été marqué par un bras de fer constant entre les développeurs et les joueurs pour définir la vitesse idéale des combats. Nous pouvons donc nous attendre à ce que cette nouvelle version du Druide soit bien plus dynamique, avec des formes animales et des compétences retravaillées pour coller à la méta actuelle.

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Un accès gratuit et une refonte de l'endgame

Comme lors du déploiement précédent, Path of Exile 2 sera entièrement gratuit durant le week-end de lancement de la mise à jour. C'est le moment idéal pour les curieux de découvrir le titre, d'autant que la campagne, avec son quatrième acte, atteint désormais un niveau de qualité impressionnant. Entre des déserts arides jonchés de crânes titanesques et des boss inventifs, l'expérience vaut le détour. Le rendez-vous est donné le 12 décembre donc, un an après la sortie en accès anticipé de PoE2.

De plus, Grinding Gear Games a promis de dévoiler le reste du contenu de la mise à jour le 4 décembre, confirmant d'ores et déjà une refonte complète du contenu de fin de jeu (endgame). Les joueurs auront donc de quoi s'occuper une fois la campagne terminée, consolidant ainsi l'intérêt du titre sur la durée.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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