Pocketpair (Palworld) tease « quelque chose d'encore plus fou » que Palfarm

Il semble que Pocketpair n'a pas fini de nous surprendre. Dans une réponse à un internaute partagée sur X/Twitter, les créateurs de Palworld ont confié qu'ils avaient un nouveau projet à dévoiler.
Entre la préparation de la version 1.0 de Palworld
, une nouvelle collaboration et la récente présentation de son spin-off Palworld: Palfarm
, le studio Pocketpair est particulièrement occupé
. D'ailleurs, certains détracteurs ont même pensé que les développeurs ont imaginé le trailer de la simulation de vie en moins de 15 jours, en réponse à l'annonce de Pokémon Pokopia. Mais il semble que les équipes ne manquent pas d'inspiration et d'idées pour divertir les joueurs.
Un nouveau jeu « encore plus fou » caché dans les locaux de Pocketpair
Certains fidèles du studio suivent ainsi l'actualité en posant des questions à John « Bucky » Buckley, le responsable de la communication de Pocketpair. Récemment, il avait confié qu'un projet encore non annoncé allait être présenté.
Après la révélation de Palfarm, un joueur a donc demandé à Bucky s'il s'agissait du fameux projet en question. Mais la réponse donnée a choqué la communauté.
Bucky a précisé que Palfarm n'était pas le titre auquel l'une de ses précédentes déclarations faisait allusion. Plus précisément, il a répondu « Non. C'est encore PLUS FOU !
». Même s'il ne donne pas plus d'indications sur le projet, cette déclaration indique que Pocketpair travaille sur un jeu qui pourrait bien être au moins aussi ambitieux que son illustre ainé
. Le succès de Palworld a d'ailleurs pu jouer un rôle déterminant dans ce projet non annoncé. Mais pour l'heure, il reste confidentiel.
L'attention des développeurs focalisée sur l'optimisation de Palworld 1.0
Même si ce titre secret et Palfarm piquent déjà la curiosité des joueurs, Bucky insiste sur le fait que les développeurs concentrent actuellement leurs efforts sur le lancement de la version 1.0 de Palworld. Il précise que « Nous avons beaucoup d'idées sur la direction que nous souhaitons donner à Palworld, mais nous devons également commencer à réfléchir à Palworld 1.0
».
Ce n'est un secret pour personne : Palworld présente de nombreux défauts et bugs, et nous souhaitons prendre le temps de les corriger avant la sortie du jeu. C'est pourquoi nous prévoyons de commencer ce nettoyage cette année.
Rappelons que le lancement de la version 1.0 de Palworld est prévu pour 2026
, sans date précise pour l'instant. Dès que Bucky aura donné plus de détails à ce sujet, nous vous tiendrons informés.
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