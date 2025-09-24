Palworld: Palfarm accusé de plagier Pokémon Pokopia ? Son développeur répond

Quelques jours après la révélation de Pokémon Pokopia, Pocketpair dévoile Palfarm, spin-off de Palworld. Rapidement, les internautes ont réagi, accusant le titre de plagiat. Mais le studio a rappelé que les développeurs ne sont pas des magiciens.
Palworld
a toujours souffert d'une comparaison avec la franchise Pokémon, et ce depuis la diffusion de ses premières images. Le procès opposant Pocketpair à Nintendo et The Pokémon Company n'a fait que mettre de l'huile sur le feu. Mais les détracteurs du titre de Pocketpair ont été choqués de découvrir le nouveau projet du studio : Palworld: Palfarm
. Officiellement présenté le 23 septembre 2025, il est dévoilé 11 jours après Pokémon Pokopia, un autre titre cosy
aux allures de simulation de vie.
Pas de « développeurs de niveau sorcier capables de créer un jeu en une semaine » chez Pocketpair
Cet écart très court entre les deux présentations a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux. Des internautes ont alors comparé et accusé Palworld: Palfarm
de profiter de l'engouement autour du nouveau jeu Pokémon pour créer un clone en moins de 2 semaines.
Face à la multiplication des retours négatifs, John « Bucky » Buckley a pris la parole pour défendre le projet.
Dans un long message, il déclare tout d'abord que « On s'attendait à un certain pourcentage de bêtises et de grincheux lors de l'annonce de Palfarm
». Mais le timing a amplifié la colère des détracteurs du studio. Bucky a donc précisé que Palworld: Palfarm était en développement depuis plus d'un an.
D'ailleurs, cela n'a rien de surprenant : les simulations de vie sont un genre plébiscité depuis le début des années 2020 avec des titres comme Stardew Valley, Animal Crossing ou plus récemment inZOI. Cependant, Bucky insiste sur le fait que développer un jeu vidéo demande plus d'une semaine de travail.
Ce tour de force n'est possible que par « des magiciens
» et le responsable de la communication ajoute qu'aucun sorcier n'a été recruté chez Pocketpair.
Des inspirations différentes pour Palworld: Palfarm et Pokémon Pokopia relevées par la communauté
Même si les accusations de plagiat fusent, d'autres joueurs ont comparé les deux jeux pour voir s'ils se ressemblaient tant. Or, les commentaires évoquent des titres variés
, mais aucun jeu qui aurait inspiré Pokémon Pokopia et Palworld: Palfarm. Avec son design cartoon, son accent mis sur les interactions et la création d'objets, le titre de Pokémon rappelle des jeux comme Animal Crossing et Dragon Quest Builders
.
À contrario, le spin-off de Pocketpair est plus proche de Story of Seasons et de Stardew Valley
avec un gameplay davantage axé sur l'agriculture, la gestion de la ferme et l'exploration de ses environs. Les deux titres proposeraient donc des expériences de jeu différentes, mais il faudra patienter encore un peu avant de les découvrir.
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