Pickmon : Le nouveau jeu Steam qui copie Pokémon, Palworld et Zelda au point de choquer les joueurs

Alors que Palworld affronte déjà la justice, un nouveau jeu nommé Pickmon repousse les limites du plagiat. Mêlant allègrement les designs de Pokémon, Zelda et Overwatch, ce titre de survie suscite autant l'hilarité que la consternation. Une copie assumée qui risque de s'attirer les foudres de Nintendo, a minima.
L'industrie du jeu vidéo semble avoir franchi un nouveau cap dans l'art de l'imitation. Alors que le procès opposant The Pokémon Company au studio Pocketpair suit son cours concernant Palworld
, une nouvelle production vient de faire son apparition sur Steam. Son nom ne laisse aucune place au doute quant à ses inspirations. Le titre Pickmon, développé par un studio ironiquement baptisé PocketGame, se présente comme un jeu de survie et de construction d'empire industriel en monde ouvert
. Mais il s'agit en réalité d'une copie, voire d'un plagiat de plusieurs succès.
Un plagiat qui ne s'en cache même plus
La page Steam du projet dévoile des visuels qui ont rapidement enflammé les réseaux sociaux. Les créatures présentées ressemblent à s'y méprendre à des monstres emblématiques de la culture populaire issus de Pokémon
, avec de très légères retouches cosmétiques. On y aperçoit un rongeur électrique jaune aux sourcils teints, ou encore une créature cracheuse de feu rappelant étrangement les célèbres Pikachu et Dracaufeu.
Les internautes n'ont pas tardé à réagir face à cette démarche totalement décomplexée.
Ils s'appellent carrément PocketGame. Je n'arrive pas à m'arrêter de rire. Nous vivons désormais dans l'ère des pires clones possibles.
Certains observateurs attentifs ont même remarqué que le jeu copiait allègrement des éléments d'autres titres à succès. Des personnages évoquent le héros de The Legend of Zelda, tandis que certaines structures font écho à l'univers d'Overwatch ou de Final Fantasy XIV.
La copie d'une copie
Le plus fascinant dans cette affaire réside dans la méthode utilisée par les développeurs. Au lieu de s'inspirer uniquement des monstres de poche originaux, le titre semble recycler directement les modèles de Palworld
. Un utilisateur
souligne cette immense ironie.
C'est un modèle volé de Palworld modifié pour ressembler à un Dracaufeu. C'est comme si ce jeu entier était fait pour parodier les mauvaises pratiques de Palworld en soulignant exactement ce qu'ils ont fait.
Pour tenter d'échapper aux brevets redoutables de Nintendo, notamment celui concernant la capture de créatures avec des sphères, le studio a opté pour une mécanique différente. Dans ce nouveau monde, les joueurs doivent lancer des cartes pour attraper leurs compagnons. Une astuce juridique qui pourrait bien ne pas suffire face à l'évidence visuelle flagrante
.
Une autre personne explique même que les créations fan-made d'un artiste ont été reprises dans le jeu, sans son accord évidemment.
Une tendance qui interroge
Si le succès monumental de Palworld a prouvé qu'il existait une demande massive pour des jeux de survie intégrant des créatures à collectionner, la frontière entre l'hommage, l'inspiration et le vol pur et simple devient de plus en plus floue
. Les joueurs expriment un mélange de fascination morbide et de rejet absolu face à ces productions qui capitalisent sur le travail créatif d'autrui. Reste à savoir si les géants de l'industrie laisseront ce nouveau titre sortir sans intervenir, ou si les avocats préparent déjà une nouvelle offensive destructrice. Mais compte tenu des nombreux éléments qui vont contre lui, il y a de grandes chances pour que Pickmon ne voit jamais le jour, en l'état.
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