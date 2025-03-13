Palworld : Une fonctionnalité majeure très attendue débarque bientôt

Palworld va, prochainement, se doter d'une fonctionnalité importante, que les joueurs et les joueuses attendent avec impatience.

Le cross-play arrive en mars 2025 sur Palworld

🚨Palworld's Crossplay Update coming in late March!🚨



Multiplayer across all platforms and world transfer for Pals 🚚



To celebrate the update, Palworld is 25% off on the PS Store and Steam!

Don't miss it 🎁



PS Store: https://t.co/REZemF7ymX



Steam: https://t.co/mOTG66p6al pic.twitter.com/AYbndvOB6i — Palworld (@Palworld_EN) March 12, 2025

The update will have some little surprises in it too :) — Palworld (@Palworld_EN) March 12, 2025

Au début de cette année 2025, et plus précisément en janvier, Pocketpair avait partagé une feuille de route pour son célèbre jeu,. Celle-ci précisait que le cross-play allait prochainement débarquer sur le titre. Il y a très peu de temps,En effet, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, Pocketpair a indiqué que. Malheureusement, à l'heure actuelle, les développeurs n'ont pas annoncé de date précise, mais nous vous tiendrons informés dès que celle-ci aura été révélée.Comme vous vous en doutez,permettra de jouer avec des amis, et ce, peu importe la plateforme de jeu utilisée. De plus, cela offrira aux joueurs la possibilité d'échanger des Pals (créatures du jeu), avec des personnes du monde entier.En réponse à des internautes, qui ont profité de cette publication pour poser diverses questions, Pocketpair a précisé que cette mise à jour du mois de mars 2025, à destination de, ne sera pas la dernière et que celle-ci proposera « quelques petites surprises ». Reste à savoir ce que ledit studio de développement nous réserve.Pour rappel,est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox One, Xbox Series ainsi que sur PC.