Palworld : Une fonctionnalité majeure très attendue débarque bientôt

Palworld va, prochainement, se doter d'une fonctionnalité importante, que les joueurs et les joueuses attendent avec impatience.
Au début de cette année 2025, et plus précisément en janvier, Pocketpair avait partagé une feuille de route pour son célèbre jeu, Palworld
. Celle-ci précisait que le cross-play allait prochainement débarquer sur le titre. Il y a très peu de temps, les développeurs de chez Pocketpair ont dévoilé une fenêtre de sortie en ce qui concerne l'arrivée du cross-play sur Palworld
.
Le cross-play arrive en mars 2025 sur Palworld
En effet, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, Pocketpair a indiqué que la fonctionnalité cross-play sera introduite sur Palworld, par le biais d'une mise à jour, à la fin du mois de mars 2025
. Malheureusement, à l'heure actuelle, les développeurs n'ont pas annoncé de date précise, mais nous vous tiendrons informés dès que celle-ci aura été révélée.
Comme vous vous en doutez, l'arrivée du cross-play sur Palworld
permettra de jouer avec des amis, et ce, peu importe la plateforme de jeu utilisée. De plus, cela offrira aux joueurs la possibilité d'échanger des Pals (créatures du jeu), avec des personnes du monde entier.
En réponse à des internautes, qui ont profité de cette publication pour poser diverses questions, Pocketpair a précisé que cette mise à jour du mois de mars 2025, à destination de Palworld
, ne sera pas la dernière et que celle-ci proposera « quelques petites surprises
». Reste à savoir ce que ledit studio de développement nous réserve.
Pour rappel, Palworld
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox One, Xbox Series ainsi que sur PC.
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