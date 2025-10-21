Palworld prépare l'arrivée d'Halloween en jeu avec un mystérieux teaser

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 octobre 2025 à 16h20
Le monde des Pals va aussi connaître le frisson et la terreur dans quelques jours. Pocketpair vient de partager sur les réseaux sociaux de Palworld une annonce pour son événement d'Halloween avec « quelque chose de mystérieux dans l'ombre »...
Palworld prépare l'arrivée d'Halloween en jeu avec un mystérieux teaser
Depuis 2024, Palworld se met aux couleurs d'Halloween quand la fin du mois d'octobre approche. L'an dernier, la mise à jour la plus effrayante de l'année avait notamment apporté un lot de skins pour personnaliser l'apparence des petits monstres. Cette année, le titre de Pocketpair compte bien à nouveau célébrer la fête des sorcières, des citrouilles et des monstres. D'ailleurs, le 21 octobre 2025, un étrange teaser a été publié sur les réseaux sociaux du titre.

Préparez-vous à trembler de peur dans Palworld !

palworld-zoe
Le teaser en question montre deux personnages de Palworld, Zoe et Depresso. Mais les deux vedettes de cette publication d'Halloween semblent guetter quelque chose tapi dans les ténèbres. D'ailleurs, l'image est accompagnée d'une note étrange précisant que « quelque chose de mystérieux se cache dans l'ombre… Qu'est-ce que cela peut bien être ? ». Le message se termine avec une invitation à la date du 23 octobre 2025.


Vous l'aurez compris : il ne faut donc patienter que quelques jours avant de découvrir le contenu de cette mise à jour d'Halloween dans Palworld. Mais contrairement à l'an dernier, aucun trailer vidéo n'a été partagé pour montrer le contenu de l'événement. Toutefois, Pocketpair a confirmé que, pendant l'événement, de mystérieuses créatures déguisées en Depresso parcourraient les îles Palpagos, tandis que Zoé apparaîtrait dans une étrange tenue de sorcière.

Plusieurs hypothèses partagées par les joueurs concernant le contenu d'Halloween

palworld-depresso
Suite à cette révélation, de nombreux joueurs ont émis l'idée qu'un nouveau skin thématique pour Grizzbolt ferait ses débuts lors de l'événement. En effet, Grizzbolt est le partenaire de Zoé dans le jeu et un tel ajout semblerait logique (surtout si sa maitresse est costumée). D'autres pensent que d'autres Pals auront droit à de nouvelles tenues effrayantes pour profiter de l'ambiance magique d'Halloween. 

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Mais quel est votre pronostic ? Partagez vos suggestions dans les commentaires et nous vous donnons rendez-vous le 23 octobre prochain pour découvrir ce qui se passe dans les îles Palpagos pour la fête la plus effrayante de l'année !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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