Palworld prépare l'arrivée d'Halloween en jeu avec un mystérieux teaser

Le monde des Pals va aussi connaître le frisson et la terreur dans quelques jours. Pocketpair vient de partager sur les réseaux sociaux de Palworld une annonce pour son événement d'Halloween avec « quelque chose de mystérieux dans l'ombre »...

Préparez-vous à trembler de peur dans Palworld !

Something mysterious is lurking in the shadows...what could it be?



We'll find out on October 23rd...👀 pic.twitter.com/PnPzBXxoAu — Palworld (@Palworld_EN) October 21, 2025

pendant l'événement, de mystérieuses créatures déguisées en Depresso parcourraient les îles Palpagos, tandis que Zoé apparaîtrait dans une étrange tenue de sorcière.





Plusieurs hypothèses partagées par les joueurs concernant le contenu d'Halloween



Suite à cette révélation, de nombreux joueurs ont émis l'idée qu'un nouveau skin thématique pour Grizzbolt ferait ses débuts lors de l'événement. En effet, Grizzbolt est le partenaire de Zoé dans le jeu et un tel ajout semblerait logique (surtout si sa maitresse est costumée). D'autres pensent que d'autres Pals auront droit à de nouvelles tenues effrayantes pour profiter de l'ambiance magique d'Halloween.

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Suite à cette révélation, de nombreux joueurs ontEn effet, Grizzbolt est le partenaire de Zoé dans le jeu et un tel ajout semblerait logique (surtout si sa maitresse est costumée). D'autres pensent que d'autres Pals auront droit à de nouvelles tenues effrayantes pour profiter de l'ambiance magique d'Halloween.

Mais quel est votre pronostic ? Partagez vos suggestions dans les commentaires et nous vous donnons rendez-vous le 23 octobre prochain pour découvrir ce qui se passe dans les îles Palpagos pour la fête la plus effrayante de l'année !