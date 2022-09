Palworld montre du nouveau contenu dans son dernier trailer

Une tendance est en train de faire un retour subtil mais bien présent : réadapter à sa sauce la formule de Pokemon autour de la collection de monstres, petits ou grands. Si certains de ces nouveaux candidats font avant tout dans l'hommage, plus ou moins, assumé et reprennent assez directement la formule, d'autres préfèrent sortir des sentiers battus. C'est la carte qu'a décidé de jouer Palworld. Le trailer présenté lors du Tokyo Game Show souligne d'ailleurs un peu plus cette volonté de se différencier du genre et de créer sa propre voie. Notamment en agrégeant des mécaniques issus de plusieurs influences différentes.





Le premier apport de Palworld, est ce que l'on remarque immédiatement, à savoir la présence accrue d'armes à feu en tout genre, d'armes automatiques jusqu'aux lance-roquettes. De plus, les combats se déroulent en synergie entre votre personnage et les créatures que vous utilisez pour combattre, les déplacements auront leur importance pendant les affrontements. Mais ce n'est pas le seul aspect primordial du jeu, une vraie importance sera accordée au crafting et au housing. Avec la gestion de votre propre petit domaine, dans lequel vos monstres vous viendront en aide pour l'artisanat.