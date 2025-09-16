Palworld : Pocketpair annonce une date pour le lancement de la version 1.0

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 16 septembre 2025 à 15h26
Disponible depuis janvier 2024, Palworld se prépare progressivement à quitter l'accès anticipé. D'ailleurs, Pocketpair a ravi les joueurs en dévoilant une fenêtre de sortie pour la très attendue version 1.0 du titre.
Palworld : Pocketpair annonce une date pour le lancement de la version 1.0
Malgré ses différends avec Nintendo, Palworld reste un titre apprécié grâce à ses nombreuses mises à jour, à son bestiaire haut en couleurs et à son gameplay mêlant exploration et survie. Régulièrement, Bucky (le directeur de la communication de Pocketpair) partage des nouvelles liées au développement du titre avec la communauté. Mais le 16 septembre 2025, il a fait une révélation majeure. Palworld prépare activement le lancement de la version 1.0 et elle sera disponible dans quelques mois à peine.

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Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube du jeu et via un communiqué, Bucky explique que 2025 est une année de transition pour Palworld. Contrairement aux mois précédents, les développeurs concentrent leurs efforts sur l'optimisation du jeu. Leur objectif est simple : lancer la version 1.0 du titre en 2026. Aucune fenêtre de sortie plus précise n'est encore évoquée. De fait, les petits monstres armés pourraient bien faire leurs débuts officiels au printemps 2026 comme au mois de décembre.
Au-delà du simple ajout de nouveau contenu, il y a beaucoup de peaufinage à faire avant que Palworld ne puisse sortir de l'accès anticipé. Ce n'est un secret pour personne, Palworld présente de nombreux défauts et bugs, et nous voulons prendre le temps de les corriger avant la sortie du jeu. Dans cette optique, nous prévoyons de commencer ce nettoyage cette année.

Une mise à jour prévue pour cet hiver, mais qui ne sera pas aussi importante que les précédentes

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Malgré l'absence de date plus précise, les joueurs savent d'ores et déjà qu'ils pourront profiter de Palworld en version 1.0 dans quelques mois. D'ailleurs, l'événement s'accompagnera d'une quantité « massive » de contenu inédit, marquant une étape majeure pour le titre. Avant ce lancement, Pocketpair a annoncé que Palworld recevrait une nouvelle mise à jour dans le courant de l'hiver avec quelques belles surprises. Cependant, Bucky a précisé qu'elle serait moins conséquente que la mise à jour de février 2025 ou que Tides of Terraria.

Miniature vidéo

En attendant, rappelons que le titre de Pocketpair est à retrouver sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, consoles Xbox Series et sur PC. Si vous souhaitez essayer Palworld, sachez que vous pouvez l'acheter tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose à moindre coût sur :
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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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