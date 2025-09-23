Pocketpair dévoile Palworld: Palfarm, sa simulation de vie… avec des tronçonneuses ?

Palworld: Palfarm accusé de plagier Pokémon Pokopia ? Son développeur répond

Quelques jours après la révélation de Pokémon Pokopia, Pocketpair dévoile Palfarm, spin-off de Palworld. Rapidement, les internautes ont réagi, accusant le titre de plagiat. Mais le studio a rappelé que les développeurs ne sont pas des magiciens.