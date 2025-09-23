Pocketpair dévoile Palworld: Palfarm, sa simulation de vie… avec des tronçonneuses ?

Comme pour rivaliser avec la récente annonce de Pokémon Pokopia, Pocketpair vient de révéler un nouveau projet dérivé de la licence Palworld avec Palfarm, un titre proposant de gérer votre propre ferme avec l'aide de vos Pals.
Palworld propose un gameplay alliant exploration et survie. Mais pour pouvoir séduire un nouveau public et offrir une nouvelle expérience à sa communauté, Pocketpair a décidé d'étendre son univers de petits monstres armés. Le 22 septembre 2025, le développeur a donc dévoilé son tout premier spin-off : Palworld: Palfarm
. D'ailleurs, ce dernier semble s'inspirer des classiques de la simulation de vie tout en ajoutant quelques fonctionnalités uniques.
Quand le gameplay de Stardew Valley rencontre les petites créatures armées de Palworld
Palworld: Palfarm
proposera une aventure plus cosy rappelant celles proposées dans des titres comme Stardew Valley
ou Story of Seasons. Dans ce spin-off, vous devrez prendre soin de votre ferme. Vous pourrez faire pousser des légumes, aller à la pêche, couper du bois…
Mais vous pourrez également participer à d'autres activités pleines de douceur comme explorer le village, vous détendre à la plage, faire des bonshommes de neige et même vous marier.Les interactions avec les autres Pals sont une autre partie importante du gameplay
de Palworld: Palfarm. Votre personnage pourra discuter et nouer des relations avec les Pals qui tiennent les différentes boutiques de l'île où vous vous trouvez. Pour cela, vous pourrez discuter avec eux ou leur donner des cadeaux.
Mais il ne faudra pas oublier de garder un œil sur les cultures. Des Pals trop gourmands seront tentés de manger vos légumes : il faudra donc les chasser et pour cela, les armes à feu seront autorisées.
Palworld: Palfarm, une aventure à vivre en solo ou à plusieurs
En plus de ce gameplay plus cosy, Palworld: Palfarm vous proposera de jouer avec vos amis via un mode multijoueur coopératif.
Quelques brèves images montrent trois joueurs en train d'explorer l'île sur le dos de leurs montures préférées.
Cependant, nous n'avons pas plus de précisions sur ce qu'il sera possible de faire à plusieurs dans ce spin-off. Mais Pocketpair présente ce nouveau jeu comme « une expérience agricole sur une île où les amis travaillent, cuisinent et fabriquent pour construire la ferme de leurs rêves
. »
Pour l'heure, Palworld: Palfarm ne possède pas encore de date de sortie.
Mais le titre sera disponible sur PC (via Steam) et les joueurs qui le souhaitent peuvent déjà l'ajouter à leur liste de souhaits.
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