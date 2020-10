Silent Hill : Sony travaillerait bien sur un reboot de la franchise

Si Sony réalise également un Silent Hill - ce que nous ne savons pas, ce ne sont que des rumeurs - je suppose que Sony ne fait pas partie [du projet de Kojima], s'ils réalisent un jeu séparé, semblable à Silent Hill, mais qui sait ? L'industrie a été plus étrange que cela. Je pense que les rumeurs sont crédibles et je sais que les gens qui sont censés être impliqués dans Silent Hill travaillent sur quelque chose.

Depuis de longs mois, plusieurs rumeurs ont vu le jour concernant l'une des franchises les plus horrifiques, à savoir. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, des bruits de couloir laissaient entendre que le géant Sony et Konami travaillaient ensemble main dans la main afin de faire revivre au travers d'. Cependant,Depuis, une nouvelle thèse a fait surface grâce à, laissant donc entendre que. Ce dernier a déclaré dans un podcast que ces rapports étaient « crédibles ».Lorsque Imran Khan parle, celui-ci fait allusion à l'officialisation du nouveau titre de Kojima Productions sur les réseaux sociaux. Cependant, il n'exclut pas totalement non plus la collaboration entre les deux boîtes puisque pour le momentQuoi qu'il en soit, nous allons devoir une fois de plus prendre notre mal en patience avant d'en savoir davantage et surtout avant d'avoirque ce soit de la part deou même de