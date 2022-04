Overwatch : Remix Anniversaire volume : 1, dates et détails de l'événement

Détail de l'événement Remix Anniversaire volume 1

Remix anniversaire : Volume 1



Titres

1. Évènement en trois parties

2. Tous les modes de jeu actifs

3. Modèles légendaires remixés

4. Rattrapage : modèles des défis hebdo

5. Vol. 1 dispo le 5 avril pic.twitter.com/AXP2MnrfZ0 — Overwatch (@OverwatchFR) April 1, 2022

Afin de célébrer la sixième année d'existence d'Overwatch,. Il s'agit du « Remix Anniversaire » . Le studio a, d'ailleurs, déjà partagé quelques détails et la date de lancement du volume 1, notamment depuis leur compte officiel Twitter.Remix Anniversaire volume : 1 aura lieu dès le, sur toutes les plateformes de jeu concernées. L'événement durera jusqu'au. Durant cette période, les joueurs et les joueuses auront accès à de, qui étaient disponibles lors des saisons précédentes, comme Halloween Terror, The Horde, et bien d'autres.Par ailleurs, ce sera également l'occasion de récupérer tous les skins des défis hebdomadaires et spécifiques liés aux différentes saisons passées. En plus de cela,, d'après d'anciens cosmétiques légendaires, seront également de la partie.Selon plusieurs sources d'informations, Remix Anniversaire volume : 1 ne sera pas le seul événement célébrant l'anniversaire d'Overwatch. D'autres devraient arriver, par la suite. Mais nous n'en savons pas plus, à l'heure actuelle.. Si vous jouez sur la console Xbox One, vous pouvez profiter d'une belle réduction sur Overwatch grâce à notre partenaire Instant Gaming :