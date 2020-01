Overwatch : Les festivités de la nouvelle année lunaire sont disponibles

Avec le début de cette nouvelle année, c'est aussi l'occasion de fêter le Nouvel An Lunaire, qui est symbolisé par le Rat pour 2020. Overwatch réitère donc son événement pendant trois semaines, à partir du 16 janvier jusqu'au 6 février.

Le Nouvel An lunaire est donc de retour surdepuis ce. Cette aventure vous permettra d'obtenir de nombreuses caisses inédites, avec une trentaine d'objets créés pour l'occasion.Pour cette nouvelle version, nous avons, une fois de plus, été gâtésVous pouvez d'ailleurs les apercevoir ci-dessous, et certains risquent de vous plaire.L'an dernier, c'était l'Année du cochon qui était de mise, avec de nombreuses apparences, une nouvelle carte de capture de drapeaux ainsi qu'une version festive de la Tour Lijiang. Ce mode fait son retour, avec une nouvelle variante. Les drapeaux sont dorénavant plus rapprochés, et il faudra, au lieu des trois nécessaires habituellement.Qui plus est,avec la possibilité de récupérer trois objets par semaine, comprenant une emote, un graffiti et enfin une apparence épique. Pour mettre la main dessus(compétitive, rapide ou arcade) : trois pour l'emote, six pour le graffiti et neuf pour le skin.alors assurez-vous de jouer un maximum afin de remporter d'innombrables récompenses uniquement disponibles pour l'occasion.