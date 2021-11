Défi Sang Neuf de Cassidy

Jouer 9 parties : 1 icône de joueur

Jouer 18 parties : 1 tag

Jouer 27 parties : 1 modèle épique Cassidy Tempête de Sable

Regarder 2 heures : 1 tag

Regarder 2 heures de plus : 2 tags

Regarder 2 heures de plus : 3 tags

Blizzard met très souvent en avant l'un des personnages de son FPS pour célébrer quelque chose d'important, ou non d'ailleurs, avec sa communauté. En ce mois de novembre, et après le changement de nom de Jesse McCree, qui se nomme désormais, un événement spécial est disponible pour les joueurs d', pendant deux semaines. De nombreuses récompenses gratuites sont à débloquer, en jouant ou en regardant quelques streams sur Twitch.Comme souvent lors de ce genre de petit défi, ce sont essentiellement des tags qui peuvent être débloqués par les joueurs. Dans un premier temps, il ne faudra que jouer pour les obtenir (en partie compétitive ou arcade) :Cependant, si vous regardez des streamers sur Twitch (tous les créateurs de contenu dans la catégorie Overwatch sont éligibles pour obtenir des récompenses), vous obtiendrez bien plus de tags. Six tags peuvent être récupérés, pour six heures de streams. Soit une moyenne d'un par heure.En parallèle de cet événement en jeu, nous apprenons qu'une nouvelle bande dessinée, publiée par Dark Horse Comics, et mettant en scène le pistolero tentant de reformer Overwatch, arrive. Logiquement nommée « Overwatch : Sang neuf », nous suivrons le périple haletant du héros Cole Cassidy. Vous pouvez la découvrir ici Leest disponible gratuitement et sur toutes les plateformes jusqu'au 23 novembre 2021.