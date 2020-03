Avec l'arrivée de la saison 21, les joueurs peuvent, en plus de récupérer leurs bonus, profiter d'une toute nouvelle fonctionnalité : le ban des héros.

2 DPS

1 Tank

1 Support

Voila les héros ban pour la première semaine de la nouvelle saison pic.twitter.com/vtnPIXO9kU — DeGuN (@DeGuN_OW) March 5, 2020

Comme vous devez le savoir,, vous permettant de remporter de nombreuses récompenses en accomplissant divers objectifs, et apporte avec elle une toute nouvelle fonctionnalité,En effet,a mis en place dansun système s'approchant dudisponible dans de nombreux jeux. Cependant, il possède quelques différences. Avec ce système, chaque semaine, plusieurs Héros seront bannis, selon le schéma suivant :Les quatre premiers personnages à connaître ce sort, et à être injouables le temps d'une semaine seront. Ce quatuor devrait évoluer toutes les semaines, sachant. Ce système pourrait permettre aux joueurs de découvrir certains Héros parfois laissés de côté. Pour rappel, le système de ban ne sera pas présent dans les modes arcade et rapide, puisque cela influe uniquement les parties classées.À noter que certains ajustements pourraient avoir lieu en fonction du retour des joueurs, et notamment le 2-1-1, ou la durée de bannissement.Pour rappel, vous avez jusqu'au 9 mars pour finir les défis de l' événement temporaire Mardi gras d'Ashe, et récupérer les récompenses exclusives est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :