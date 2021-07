Overwatch : La révélation de la nouvelle carte aurait été annulée suite aux accusations de harcèlement sexuel

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis quelques jours, le géantest au cœur d'une polémique dont il se serait bien passé. Après plusieurs dépôts de plaintes du California Department of Fair Employment and Housing contre Blizzard pour harcèlement et sexisme, le géant a décidé de changer ses plans en ce qui concerneUne nouvelle carte devait en effet être révélée aux yeux du public, mais il semblerait que les projets aient changé puisque celle-ci n'a toujours pas été officiellement présentée. Grâce à nos confrères de Dexerto (qui a cependant supprimé l'article quelques heures après sa parution) nous avons pu avoir quelques informations sur celle-ci. Cette carte se nommerait Malevento et prendra plein cœur de l'Italie. Elle devrait être la quatrième carte de MME d', offrant alors aux joueurs des combats au travers des montagnes italiennes cachant une mystérieuse base secrète.Pour le moment, il semblerait quene soit disponible que sur le serveur test public et devrait, par la suite, paraître définitivement dans Overwatch aux alentours du 17 août. Au vu des récents événements, nous ne savons cependant pas siva maintenir sa parution ou non, et le studio n'a toujours pas pris la parole et a préféré le silence radio.