Overwatch : L'événement du Nouvel An lunaire arrive le 4 février

Ready for the fireworks?



Overwatch Year of the Ox begins Feb 4! pic.twitter.com/O0LEeqVcUG — Overwatch (@PlayOverwatch) February 1, 2021

Il n'est pas rare de voir apparaître dans Overwatch des événements spéciaux afin de fêter certaines traditions. Outre Halloween ou encore Noël, cette fois-cicomme chaque année.C'est sur Twitter queune très courtedans laquelle nous pouvons apercevoir. Intitulé, nous n'avons pas plus de détails sur cet événement si ce n'est qu'il sera limité dans le temps en débutantComme nous pouvons l'imaginer,Pour cela, les joueurs devront très certainement remporter un certain nombre de victoires pour débloquer au fur et à mesure les différentes récompenses.Blizzard communiquera davantage dans les heures à venir sur cet événement spécial qui, on vous le rappelle, débutera le 4 février prochain dans. Du contenu inédit pourrait quant à lui être annoncé lors de la BlizzCon, les 19 et 20 février.