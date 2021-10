Overwatch : L'événement d'Halloween est disponible

Un Halloween terrifiant de retour dans Overwatch

Depuis ce 12 octobre,intitulé « Un Halloween terrifiant ». Comme chaque année, plusieurs récompenses sont à débloquer, avec notamment des skins, des tags et des icones de joueur.Pour cette nouvelle édition,et veut, coûte que coûte, sa vengeance. Pour le contrer, deux modes s'offrent à vous avec « La vengeance du Dr Schakalstein » et « Vengeance sans fin ». L'un comme l'autre, vous devez affronter une armée de créatures terrifiantes, dont le Dr Schakalstein, ainsi que sa horde de zomniaques décérébrés, l'effroyable monstre, la mystérieuse invocatrice, le faucheur assoiffé de sang et la terrible sorcière des terres sauvages.Par ailleurs, des skins effrayants sont bien évidemment à débloquer, avecPour cette première semaine de défis qui prendra fin le 19 octobre, vous avez la possibilité de remporter. Pour l'obtenir, vous devez jouer à 27 parties. Il n'y a pas de mention spécifique indiquant devoir gagner ces 27 parties, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.Pour la deuxième semaine, qui débutera le 19 octobre et prendra fin le 26 octobre, vous pourrez obtenirLa condition est la même que celle de la première semaine : vous devez jouer à 27 parties.Enfin, pour la troisième et dernière semaine qui débutera le 26 octobre,toujours si vous parvenez à remporter 27 parties.D'autre part, d'autres personnages bénéficient de nouveaux visuels d'Halloween avec Bastion, Brigitte, Lucio, Reinhardt et Echo. Quant aux anciens skins des autres agents, ils sont de nouveau disponibles dans les coffres Halloween que vous gagnerez au fil de l'événement.