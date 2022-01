Overwatch : Davantage de skins légendaires en 2022 que les années précédentes

Xbox Édition Légendaire → 17,99 € au lieu de 59,99 €, soit 70 % de réduction.



Depuis son lancement officiel en 2016, les serveurs d'ne désemplissent pas et le titre parvient à constamment attirer de nouveaux joueurs. Pour cela, les développeurs travaillent régulièrement sur des mises à jour, apportant du contenu ainsi que des événements. En ce moment même, Overwatch célèbre la Fête du Tigre. Si l'événement fourmille de nouveaux contenus, les joueurs n'ont pas pu s'empêcher de remarquer que peu de skins légendaires étaient actuellement proposés.À ce sujet, un porte-parole du jeu, dont on ne connaît ni le nom ni le statut, s'est exprimé dans les colonnes de Dot Esports . Il a ainsi affirmé que « nous comprenons que l'événement du Nouvel An lunaire de cette année ne possède pas le même nombre de skins légendaires que durant les événements précédents ». Par la suite, il ajoute : « L'équipe Skins travaille dur - avec plus de skins légendaires prévus en 2022 que n'importe quelle année auparavant. Nous partagerons plus avec les joueurs sur ce sujet tout au long de l'année ». Pour le moment, nous ne savons pas si ces prochains skins seront délivrés durant des événements ou s'ils seront disponibles dans la boutique. Ni quels seront les personnages qui en bénéficieront. Néanmoins, les propos se veulent rassurants et il n'y a plus qu'à patienter.