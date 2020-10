Overwatch célèbre Halloween avec son événement spécial

Ooh… Scary!



Overwatch Halloween Terror begins on October 13! pic.twitter.com/3fFvG7Y4Vi — Overwatch (@PlayOverwatch) October 10, 2020

Alors que de nombreuses familles sont dans les préparatifs de la fête d'Halloween, certains jeux vidéo en font de même et proposent à leurs joueurs d'accomplir quelques quêtes afin de remporter des gains spéciaux.n'échappe pas à la règle, et c'est sur les réseaux sociaux queAinsi,, les joueurs d'Overwatch vont pouvoir remporter plusieurspour leurs personnages préférés. Cette année,fait bien évidemment son apparition et celle-ci concerne. Cependant, comme les années précédentes, les joueurs pourront aussi tenter de remporter les skins déjà sortis les années passées.En plus de ces derniers,. Intitulé, celui-ci proposait l'année dernière un PvE dans lequel tous les joueurs étaient alliés, leur but étant de combattre Junkenstein et ses amis. Ainsi, après trois victoires, les joueurs recevaient une icône, après 6 victoires un spray, et enfin après 9 victoires ils rempotaient un skin.Pour rappel, l'événement d'Halloween se déroulera du 13 octobre jusqu'au 3 novembre dans