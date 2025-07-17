Overwatch 2 : Testez pour une durée limitée un nouveau mode chaotique et truffé de glitchs

Dans Overwatch 2, l'été est placé sous le signe du 8-bit et d'un tout nouveau mode de jeu temporaire : Piratage et filouterie. Mais attention, vous n'avez que quelques jours pour expérimenter ses surprises aux notes rétro.
Régulièrement, Blizzard propose aux héros d'Overwatch 2
de nouvelles manières de jouer en proposant des modes inédits ou en ramenant en jeu des idées passées très appréciées. Pour cette saison estivale, quoi de mieux que de se rafraîchir dans une salle d'arcade, au milieu de bornes vintage et de tenues pixellisées ?
Vous l'aurez compris : le titre accueille un nouveau mode temporaire qui met l'accent sur les glitchs, ces petits bugs parfois rencontrés au hasard d'une partie.
Piratage et filouterie au programme de l'été dans Overwatch 2
Baptisé Piratage et filouterie
, ce mode temporaire 6v6 d'Overwatch 2 repose sur un seul principe : s'adapter à des éléments aléatoires.
À chaque manche, votre équipe devra survivre en exploitant au mieux les deux glitchs proposés.
Ces glitchs changent de manière aléatoire, rendant les affrontements aussi chaotiques qu'endiablés. Au total, 16 bugs différents peuvent apparaître dans le mode Piratage et filouterie
:
- MINIMALISME : les personnages sont 50 % plus petits. Leurs points de vie sont réduits de 30 %
- PROFIL BAS : les personnages accroupis sont invisibles. Toute action de votre part vous rend visible à nouveau. On peut vous détecter de près
- EMBRASEMENT : les personnages en train de déchirer gagnent en puissance. Vos dégâts et vos soins augmentent, vos temps de recharge sont réduits, mais tout le monde vous voit
- KITS DE CHARGE : les kits de soins rechargent également la capacité ultime
- POING BARRE : les coups en mêlée repoussent les adversaires
- SOINS VAMPIRIQUES : les personnages ne régénèrent plus leurs points de vie passivement, mais bénéficient de l'effet passif Vampirisme
- COMBAT AÉRIEN : les personnages en l'air infligent et subissent 50 % de dégâts supplémentaires
- DE RETOUR AU COMBAT : temps de réapparition réduit (sauf pendant les prolongations)
- FRÉNÉSIE GUERRIÈRE : les personnages ne régénèrent plus leurs points de vie passivement, mais leurs vitesses d'attaque et de temps de recharge augmentent de 6 % par tranche de 10 % de points de vie perdus
- SUPER SAUT : les personnages sautent 200 % plus haut
- DÉTECTION DE MOUVEMENT : les personnages adverses en mouvement à moins de 25 m sont visibles à travers les murs. Accroupissez-vous pour être indétectable
- EXPLOSIF : les personnages éliminés explosent
- HYPERVITESSE : vitesse de déplacement augmentée de 30 % pour tous les personnages
- CHASSE AU BONUS : chaque minute, un personnage aléatoire voit ses points de vie, ses dégâts et sa génération de charge de capacité ultime augmenter. Il faudra l'abattre pour lui voler ses bonus
- KIT DE DÉGÂTS : les kits de soins augmentent également les dégâts infligés de 20 % pendant 10 à 20 s (ou jusqu'à la mort)
- CAMARADE À TERRE : à leur mort, les personnages laissent tomber derrière eux des globes qui, une fois ramassés, augmentent les dégâts, l'armure et la vitesse de déplacement.
À vous et à votre équipe d'exploiter au mieux le duo de glitchs proposés à chaque manche pour retourner le cours de la partie et triompher, même en étant minuscule ou repoussé à chaque attaque en mêlée.
Un mode de jeu 6v6 qui n'est disponible que quelques jours seulement
En plus de ces règles détonantes et de manches riches en rebondissements, de nouveaux skins thématiques rejoignent le titre Habillez vos héros aux couleurs des jeux rétro et d'une ambiance inspirée des années 80 pour profiter au mieux du chaos des glitchs.
Disponible depuis le 15 juillet 2025, Piratage et filouterie ne sera accessible que jusqu'au 28 juillet 2025.
Participer vous permettra également de valider des missions et d'obtenir des récompenses exclusives, alors n'attendez plus pour le découvrir !
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