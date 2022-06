Overwatch 2 sortira en octobre en free-to-play

Enfin une date de sortie pour Overwatch 2

Alors que la première bêta fermée d' Overwatch 2 a permis aux développeurs d'avoir de nombreux retours sur les points forts et les points faibles de la partie PvP, une multitude de joueurs attendaient d'en savoir plus sur le FPS et notamment sa sortie. Nous en avons désormais une, alors qu'il a été confirmé que le jeu arriverait en accès anticipé.Blizzard a donc officialisé. L'autre surprise est, comme le suggéraient les rumeurs peu avant le lancement du Xbox et Bethesda Games Showcase, moment qu'a choisi le studio pour faire cette annonce.Étant donné qu'Overwatch 2 arrivera en accès anticipé, tout le contenu ne sera pas disponible lors de cette sortie.celle qui a été testée lors de la bêta lors de ce printemps. Plus tard, nous accueillerons la partie PvE, mais nous ne savons pas encore quand. D'ailleurs, Blizzard nous en dira plus au sujet d'Overwatch 2 ce 16 juin, lors d'un steam dédié.Concernant le contenu disponible à son lancement,, mais aussi un nouveau Héros, Junker Queen. Rendez-vous le 4 octobre 2022 pour découvrir, de nous-mêmes, Overwatch 2, en free-to-play, sur PC, PS5, PS4, Xbox One, Series et Nintendo Switch.