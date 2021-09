Overwatch 2 : Sombra et Bastion dévoilent leurs nouvelles caractéristiques

Les détails des nouvelles spécificités de Bastion et Sombra

Bastion

Sombra

l'avait annoncé, de gros changements vont avoir lieu dans, à commencer par. Ces deux personnages emblématiques de la licence ont en effet dévoilé leurs nouvelles spécificités, ces dernières changeant en grande partie la méta du jeu et la façon de jouer des joueurs.Bastion n'aura plus la possibilité de se soigner tout seul, mais pourra en revanche faire des tirs alternatifs, cette nouvelle capacité s'apparentant à un lance-grenades. Par ailleurs, sa cadence de tir sera plus limitée, mais infligera plus de dégâts, et son mode tourelle lui permettra de se déplacer et non plus de rester statique. Toutefois, malgré la possibilité de se mouvoir, son nouveau mode tourelle aura une durée limitée. Enfin, sa capacité ultime ne sera plus le mode tank, mais plusieurs tirs de mortier. Il en disposera de 3 en tout, chacun d'eux infligeant 300 points de dégâts.Sombra, notre hackeuse préférée, a elle aussi été beaucoup retravaillée. Bien que son look ait sensiblement changé, les modifications touchent principalement ses capacités. Dans Overwatch 2, le temps de recharge de sa capacité de Hack a en effet été réduit et durera huit secondes. Contrairement au premier titre, cette nouvelle variante annulera les compétences de ses ennemis pendant une seconde seulement. Toutefois, les adversaires hackés seront visibles par Sombra et son équipe, et elle pourra leur infliger 50 % de dégâts supplémentaires. Enfin, sa compétence ultime EMP permettra d'octroyer des dégâts sur les points de vie de chaque adversaire touché.À l'heure actuelle, nous n'avons toujours pas connaissance de la date de sortie d' Overwatch 2 , mais le studio ne devrait plus trop tarder à la communiquer.