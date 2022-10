Overwatch 2 settings : Quels réglages faire pour optimiser les performances ?

Overwatch 2, les meilleurs settings et paramètres

Mode d'affichag e → Plein écran

e → Plein écran Choix de l'écran → Celui sur lequel vous souhaitez jouer

→ Celui sur lequel vous souhaitez jouer Résolution → Utiliser la résolution recommandée (celle de l'écran)

→ Utiliser la résolution recommandée (celle de l'écran) Champ de vision → Vous pouvez laisser 103 (par défaut) ou le réduire, bien que cela affichera moins d'éléments à l'écran

→ Vous pouvez laisser 103 (par défaut) ou le réduire, bien que cela affichera moins d'éléments à l'écran Échelle de rendu dynamique → Désactivée

→ Désactivée Echelle de rendu → Personnalisée Résolution en jeu → Préférez le 100 %

→ Personnalisée Taux de rafraîchissement (FPS) → Personnalisé Taux de rafraîchissement max. → Régler en fonction de l'écran (60 Hz → 60 FPS, 144 Hz → 144 FPS, ainsi de suite

→ Personnalisé Synchronisation verticale → Désactivée

→ Désactivée Triple mise en tampon → Désactivée

→ Désactivée Réduire la mise en mémoire tampon → Désactivé

→ Désactivé NVIDIA Reflex → À activer si vous possédez une carte graphique supérieure à une série 1000

→ À activer si vous possédez une carte graphique supérieure à une série 1000 Correction Gamma, contraste et luminosité → Vous pouvez laisser les valeurs par défaut

Suréchantillonnage de haute qualité → AMD FSR 1.0

→ AMD FSR 1.0 Qualité des ombres → Désactivez les ombres, vous gagnerez en performance

→ Désactivez les ombres, vous gagnerez en performance Occlusion ambiante → Basse

est un FPS compétitif. C'est donc sans surprise que les joueurs cherchent à être les meilleurs, quel que soit le mode de jeu. Mais pour être plus performant, comme souvent, des modifications sont nécessaires dans. Que ce soit au niveau du gameplay pur ou des visuels, certaines modifications peuvent avoir un réel impact en partie. Nous vous donnons donc quelques conseils et explications surpourdu jeu.Bien évidemment, comme toujours, certains changements diffèrent selon le ressenti, mais aussi votre machine. Si vous êtes doté d'un ordinateur assez récent et puissant, vous aurez moins de changements à faire qu'une personne ayant un ordinateur datant de plusieurs années.Rendez-vous dans les paramètres d'Overwatch 2, donc, et allez dans l'onglet vidéo. Là, vous allez pouvoir régler différentes choses plus ou moins importantes. Voici les paramètres à appliquer, dans l'idéal, pourPour ce qui est des paramètres à appliquer dans « Qualité graphique », cela résultera davantage de votre PC et de ce que vous souhaitez obtenir. Si votre PC tient la route et qu'avoir le nombre de FPS maximum n'est pas votre priorité, vous pouvez laisser des graphismes élevés, sinon vous pouvez tout régler sur « basse ». Voici tout de même ce qu'il faut modifier :Naturellement, chacun possède un ressenti différent, et il se peut que ces paramètres ne vous conviennent pas. N'hésitez pas à modifier par vous-même pour trouver le juste milieu. Vous pouvez, de toute façon, remettre les paramètres par défaut à tout moment, en appuyant sur la touche « Suppr ».