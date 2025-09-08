Overwatch 2 révèle ses plans pour l'année 2026, Blizzard voit les choses en grand

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 08 septembre 2025 à 18h11
La saison 18 d'Overwatch 2 a début il y a quelques jours seulement, mais les équipes de Blizzard ont déjà les yeux rivés sur 2026. D'ailleurs, ils semblent que les développeurs ont prévu de marquer le coup avec une nouveauté de taille.
Overwatch 2 révèle ses plans pour l'année 2026, Blizzard voit les choses en grand
L'année est loin d'être terminée pour Overwatch 2, mais elle a été riche en rebondissements et en nouveautés appréciées. Le mode Stadium a notamment permis de combler nouveaux venus et joueurs vétérans grâce à des parties toujours différentes et à des mises à jour régulières. Si le titre de Blizzard va encore recevoir quelques saisons avant la fin de l'année, Aaron Keller son directeur pense déjà au futur. D'ailleurs, il a confié que 2026 débuterait avec « quelque chose d'énorme ».

Des retours bienveillants et une stratégie bien rodée pour assurer la popularité d'Overwatch 2

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Dans un long billet publié sur le site officiel du jeu, Aaron Keller et ses équipes sont revenus sur l'engagement mondial de la communauté, la passion des joueurs à travers le monde et les temps forts de l'année comme les conventions.

Ce message a été l'occasion pour le directeur de la franchise de préciser que les joueurs étaient globalement ravis des changements apportés au titre. Il décrit « une réaction de la communauté que l'on voit souvent : un enthousiasme pour la saison en cours, ainsi que pour l'avenir général d'Overwatch ». Mais il s'attarde également sur l'impact de l'ajout de nouveautés dans Overwatch 2 et les choix qui ont été faits pour redresser la barre.
Notre stratégie globale pour introduire de nouveaux éléments est de commencer chaque année avec quelque chose de vraiment important qui redéfinit le jeu, puis de suivre avec une mise à jour conséquente en milieu d'année. Nous avons testé cette stratégie en 2024 lors du lancement de la saison 9, qui comprenait une nouvelle version de notre système compétitif, ainsi qu'une myriade de modifications du gameplay, telles que les soins passifs.

Quelque chose « qui changera la façon dont les joueurs abordent la façon de jouer » confirmé pour début 2026 

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Si la stratégie d'Overwatch 2 est actuellement en train de reconquérir le public, Aaron Keller veut aller plus loin. Dans les dernières lignes, il déclare notamment que le titre compte « commencer l'année (2026) avec quelque chose d'énorme qui changera la façon dont les joueurs et joueuses abordent la façon de jouer, et je pense que nous sommes maintenant suffisamment à l'aise avec ça pour vous offrir toujours plus de nouveautés chaque année. »

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Mais quelle est la nature de cette nouveauté ? Concernera-t-elle un mode de jeu existant ou s'agira-t-il d'un élément inédit comme le mode Stadium. Il est encore trop tôt pour se prononcer sur ce sujet. Mais dès que nous en saurons davantage, nous vous tiendrons informés.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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