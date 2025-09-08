Overwatch 2 révèle ses plans pour l'année 2026, Blizzard voit les choses en grand

Pour garder un équilibrage compétitif, Overwatch opte pour cette stratégie

L'équilibrage compétitif d'Overwatch est une question qui revient régulièrement dans les débats de la communauté. Interrogé à ce sujet lors de la BlizzCon, Aaron Keller est revenu sur les enjeux liés à ce point et ce qui est prévu pour le futur.